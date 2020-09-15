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跌到2至7元！屏東農民百感「蕉」集 夏蕉瀕臨崩盤

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東蕉農一早就載香蕉到合作社收購。記者陳弘逸／攝影
屏東蕉農一早就載香蕉到合作社收購。記者陳弘逸／攝影

屏東縣許多蕉農今天上午載著半生不熟的香蕉交由合作社收購，不少蕉農擔憂，萬一晚一步收成，不僅會排不到政府收購價，還可能因為香蕉過熟或果皮破裂，遇到賣不出去的困境，因此，位於內埔與里港的合作社，今晨就擠滿蕉農搶銷香蕉。

農民指出，香蕉一年四季都可以收成，每年大概收成一次，但就要看農民栽種的時間，以及收成的季節即可分為冬蕉或夏蕉，然而夏蕉容易因為颱風、氣溫高低，以及下雨，都會影響香蕉成長，因此，容易在夏季遇到盛產問題。

另外，也有蕉農大嘆，近幾年，農民疏果類的價格普遍偏低，且即使用每公斤5元收購，多數都是虧本價，普遍一株香蕉，能產出一大串，若每公斤能賣到10元，才可能打平成本。

種植香蕉10年嚴姓蕉農表示，導致香蕉價格崩盤的原因並不清楚，或許是受到季節盛產過剩有關，不過蕉農普遍會選擇將香蕉送到固定收購價格的合作社。

嚴姓蕉農還說，過去如果遇颱風香蕉的價格一公斤曾經來到90元，今年５月也發生一波價格波動，不過每公斤20元還是可接受範圍，但今天跌到每公斤2元到7元不等，真的讓蕉農苦不勘言。

面對蕉農價格崩盤，農民看法兩極，有人認為，「農民是看天吃飯，這是氣候因素，不能怪政府」，反觀則有農民認為，政府應該協助調節農作物的生產，也不能讓價格任由盤商壟斷。

屏東蕉農一早就載香蕉到合作社收購。記者陳弘逸／攝影
屏東蕉農一早就載香蕉到合作社收購。記者陳弘逸／攝影

香蕉 農民 颱風

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