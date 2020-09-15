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影／香蕉崩盤！農委會啟動收購 旗山肥料香蕉堆滿廟埕

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
農委會啟動香蕉次級品去化收購，以每公斤5元收購香蕉當肥料。記者徐白櫻／攝影
農委會啟動香蕉次級品去化收購，以每公斤5元收購香蕉當肥料。記者徐白櫻／攝影

近來香蕉價格低落，農委會近日突然在高雄、屏東兩縣市的香蕉產地啟動去化作業，透過農會通知產銷班與蕉農。今早，旗山與美濃兩地農會同步展開收購，蕉農用貨車載著大量香蕉來去化，蕉農說，最近次級蕉價格只有每公斤2元，政府用5元收購，當然要來賣農會，很多人還不知道消息，訊息不夠透明，否則賣香蕉的人會更多。

今天上午9點起，旗山新光里三龍宮與美濃高埔米廠分別展開香蕉去化收購，蕉農陸續載著香蕉到集貨處登記，在秤重與登記後，工作人員拿著刀具劃破香蕉表皮，集貨後預計送往飼料廠當飼料或農地土質改良的堆肥。

蕉農七嘴八舌說，端午節過後香蕉價格一直走低，產地價格落在每公斤10元左右，最近更差，上蕉6塊、下蕉2塊，昨晚才聽說農委會啟動去化，今早連忙載香蕉來賣。

旗山農會表示，最近天氣熱，香蕉成熟速度快，另加上這個月是農曆鬼月，香蕉會有「蕉你來」的意涵，民間習俗不愛拿香蕉當供品，香蕉價格一路滑落，農委會昨天通知要收購次級品香蕉，目前每周兩天啟動收購，周二與周五，收購時間為上午9點至下午4點。

農委會啟動香蕉收購，旗山蕉農載著滿車香蕉來賣給農會。記者徐白櫻／攝影
農委會啟動香蕉收購，旗山蕉農載著滿車香蕉來賣給農會。記者徐白櫻／攝影
農委會啟動香蕉次級品去化收購，以每公斤5元收購香蕉當肥料。記者徐白櫻／攝影
農委會啟動香蕉次級品去化收購，以每公斤5元收購香蕉當肥料。記者徐白櫻／攝影
農委會啟動香蕉次級品去化收購，工作人員拿刀具劃破香蕉表皮，以免流入市面。記者徐白櫻／攝影
農委會啟動香蕉次級品去化收購，工作人員拿刀具劃破香蕉表皮，以免流入市面。記者徐白櫻／攝影
農委會啟動香蕉次級品去化收購，以每公斤5元收購香蕉當肥料。記者徐白櫻／攝影記者
農委會啟動香蕉次級品去化收購，以每公斤5元收購香蕉當肥料。記者徐白櫻／攝影記者

香蕉 農委會 美濃

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