主管會報移師車船處 澎湖公車運輸展新貌

中央社 / 澎湖14日電

澎湖縣政府3年內汰換42輛公車，佔公車總數7成；今年建置新式站牌，設86組抗風直立站牌，候車亭站名、重點資訊放大，簡單、易讀，透過資訊直覺化讓民眾「會搭、好搭、愛搭公車」。

澎湖縣政府主管會報今天移師公共車船管理處舉行，縣長賴峰偉聽取業務精進成效。車船處副處長麻麗真表示，車船處積極增加收入，向中央爭取補助，3年內汰換42輛公車，佔公車總數7成，並提報中央交通船養護計畫，去年獲中央核定新台幣3600萬，減輕縣庫負擔。

麻麗真表示，車船處改善班次準點率，司機設立校正點、車機準點監控，乘車資訊E化，行車資訊上傳PTX公共運輸整合平台，供1600家業者利用推廣，後端可監控行車動態。

麻麗真說，繼去年創新使用車外播報系統方便視障者搭乘外，今年建置新式站牌，設86組抗風直立站牌，候車亭設113面路線背版，總站設35面候車資訊版，站名、重點資訊放大，簡單、易讀，資訊直覺化讓民眾會搭、好搭、愛搭公車。

麻麗真表示，未來將規劃電子行動支付搭公車，車體重新彩繪，公開徵選全民競圖；另外，推動全新電子化船票系統，船舶自動監控系統及行動巡檢功能，確保船舶航行安全。

賴峰偉肯定車船處近年積極引進新公車，改善硬體設施，也強化軟體設備，包括車內配備自動站名播報系統，車內享有免費WIFI服務，車座加裝USB插槽，方便民眾充電。

賴峰偉說，「以客為尊」是大眾運輸服務奉行黃金準則，期許車船處以消費者為優先，提升顧客服務滿意度，並以創新模式增加營收，讓乘客都能感受到貼心、安全運輸服務。

公車 賴峰偉 澎湖

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