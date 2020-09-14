主管會報移師車船處 澎湖公車運輸展新貌
澎湖縣政府3年內汰換42輛公車，佔公車總數7成；今年建置新式站牌，設86組抗風直立站牌，候車亭站名、重點資訊放大，簡單、易讀，透過資訊直覺化讓民眾「會搭、好搭、愛搭公車」。
澎湖縣政府主管會報今天移師公共車船管理處舉行，縣長賴峰偉聽取業務精進成效。車船處副處長麻麗真表示，車船處積極增加收入，向中央爭取補助，3年內汰換42輛公車，佔公車總數7成，並提報中央交通船養護計畫，去年獲中央核定新台幣3600萬，減輕縣庫負擔。
麻麗真表示，車船處改善班次準點率，司機設立校正點、車機準點監控，乘車資訊E化，行車資訊上傳PTX公共運輸整合平台，供1600家業者利用推廣，後端可監控行車動態。
麻麗真說，繼去年創新使用車外播報系統方便視障者搭乘外，今年建置新式站牌，設86組抗風直立站牌，候車亭設113面路線背版，總站設35面候車資訊版，站名、重點資訊放大，簡單、易讀，資訊直覺化讓民眾會搭、好搭、愛搭公車。
麻麗真表示，未來將規劃電子行動支付搭公車，車體重新彩繪，公開徵選全民競圖；另外，推動全新電子化船票系統，船舶自動監控系統及行動巡檢功能，確保船舶航行安全。
賴峰偉肯定車船處近年積極引進新公車，改善硬體設施，也強化軟體設備，包括車內配備自動站名播報系統，車內享有免費WIFI服務，車座加裝USB插槽，方便民眾充電。
賴峰偉說，「以客為尊」是大眾運輸服務奉行黃金準則，期許車船處以消費者為優先，提升顧客服務滿意度，並以創新模式增加營收，讓乘客都能感受到貼心、安全運輸服務。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言