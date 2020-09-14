打造幸福企業 高捷勞資團協續約

中央社 / 高雄14日電
今天是高雄捷運紅、橘二線全線通車屆滿12年。 示意圖／高雄市捷運局提供
今天是高雄捷運紅、橘二線全線通車屆滿12年。 示意圖／高雄市捷運局提供

今天是高雄捷運紅、橘二線全線通車屆滿12年，高雄捷運公司與企業工會選定今天進行團體協約第2次續約簽署。高捷勞資雙方也感謝高市勞工局過程中協助，創造幸福工作場域。

今天簽約由勞資雙方代表包括高捷公司董事長楊岳崑、高捷企業工會理事長陳俊賓，以及高雄市勞工局長李煥熏、高雄市議員吳益政等人出席見證下進行團體協約第2次續約簽署。

高捷公司與企業工會於民國104年4月27日簽訂第一次團體協約，由勞資雙方經過13次充分協商討論，約定條文以保障勞資權益及促進企業永續經營。

簽約後正逢公司經營困頓時期，在高雄市政府各相關局處的督導與大力協助下，勞資攜手合作並朝多角化經營努力，力拚轉虧為盈。公司在營運績效提升之際，也積極改善同仁工作環境，以保障工作安全為優先考量，讓員工深刻感受到公司照顧。

勞資雙方於團體協約合約到期後，即展開續約協商，歷經10次協商和修改後拍板定案，並經高捷公司董事會及企業工會會員代表大會討論通過，今天由勞資雙方代表簽約後正式實施，讓公司與企業工會關係更為緊密，彼此對經營權及勞動權相互尊重，讓勞資關係更加穩定和諧。

高捷表示，公司勞動條件一向遵守或優於勞基法規定，這次修約重點主要在於公司營運狀況提升後，將勞基法「一例一休」修法後因應作法明確規定，為提升員工出勤彈性，也將勞資合作共同向勞動部爭取適用8週變形工時制度，規定於續約後的協約中。

高捷 高雄市

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