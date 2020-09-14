光輝十月 大風獅爺樂高積木將在沙美現身

今年10月1日起，樂高積木創意將結合金門傳統風獅爺文化與戰地特色，在金東戲院與陽翟大街以新風貌呈現，期盼以品牌合作方式，吸引國內年輕族群到金門旅遊。

縣府觀光處表示，今年風獅爺文化季期間，邀請樂高認證大師黃彥智到金東電影院與陽翟大街，協助打造專屬金門意象積木與人偶。

配合風獅爺文化季活動，以沙美后水頭風獅爺為主題，將打造1比1等比例的擬真積木風獅爺，以及其他未見過的風獅爺，重新詮釋金門守護神。

據了解，全球樂高認證大師僅19人，黃彥智是國內唯一一人，曾經受邀製作大型版作品「樂高積木北港朝天宮」，在底特律美術館展出，眾多作品還包括台北地標101、台灣手搖巨無霸珍珠奶茶等，都藉由他的巧手拼出。

觀光處也表示，金東電影院今年逢60周年，過去是國軍休假觀賞電影的好去處，昔日場場爆滿，隨著大裁軍盛況已不復見。如今改以特色積木人偶與道具放置在金東電影院，讓造訪的旅人感受新的風貌。