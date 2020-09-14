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高市社大學員修復步道 追尋149年前探險家足跡

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市第一社區大學自然生態社學員參訪甲仙貓巷，體驗這條小巷弄的風土人情。記者徐白櫻／翻攝
高雄市第一社區大學自然生態社學員參訪甲仙貓巷，體驗這條小巷弄的風土人情。記者徐白櫻／翻攝

高雄市第一社區大學自然生態社探訪各地文化地景，陸續從高屏溪出海口上溯走讀，今年足跡抵達甲仙溪谷，學員不僅親臨白雲仙谷感受149年前英國探險攝影家約翰･湯姆生看見的壯麗山景，更協力修復沿途路徑，手作步道貫穿古今，拉近後人踏訪距離。

英國探險家約翰‧湯姆生1871年4月2日來台，在台南與高雄兩地山區探險，拍攝近60張平埔族珍貴照片。文史工作者游永福研究發現，湯姆生在湯姆生團隊在4月14日抵達甲仙埔（甲仙舊名），前往六龜荖濃的路途中留下一張白雲仙谷照片，並用「我平生所見最壯觀的景致之一」來形容峽谷景色。

高屏溪全長171公里，2015年起，第一社區大學自然生態社逐年規畫高屏溪文化走讀計畫，已經走過林園、大寮、大樹、旗山、杉林等地，今年抵達甲仙，學員們依循著湯姆生足跡踏訪滴水崁溪岸，感受他眼中所見景色。

受八八風災影響，白雲仙谷的踏訪路徑多處坍塌、斜坡溼滑，社大學員帶著工具上山，合力在危險路段打鋼條、綁繩索，並鋪上石塊當腳踏板，方便後人來此追尋湯姆生留下的歷史足跡。

生態社學員林靜莉說，甲仙人文故事豐富，除湯姆生足跡外，另有噍吧哖事件、小林事件、甲仙事件等歷史場景，透過走讀活動穿越古今，體驗很特別。

生態社學員帶著工具走讀高屏溪上游，修護通往白雲仙谷的路徑。記者徐白櫻／翻攝
生態社學員帶著工具走讀高屏溪上游，修護通往白雲仙谷的路徑。記者徐白櫻／翻攝
高雄市第一社區大學自然生態社探訪各地文化地景，滴水崁溪岸有層次分明的砂岩與頁岩地形。記者徐白櫻／翻攝
高雄市第一社區大學自然生態社探訪各地文化地景，滴水崁溪岸有層次分明的砂岩與頁岩地形。記者徐白櫻／翻攝
生態社學員在道路坍塌處拉繩索維護通行安全。記者徐白櫻／翻攝
生態社學員在道路坍塌處拉繩索維護通行安全。記者徐白櫻／翻攝

高屏溪 自然生態

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