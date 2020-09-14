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屏縣府年度形象廣告 奪美國高峰創意大獎銀獎

中央社 / 屏東縣14日電
屏東縣政府年初推出年度形象影片“where？＂推廣屏東在地形象，盼展現出南國充滿自然陽光、歡樂活潑的風情調性，拍攝時，以明亮的色系為基底，為了傳達年輕、多元化的屏東。（屏東縣政府提供） 中央社
屏東縣政府年初推出年度形象影片“where？＂推廣屏東在地形象，盼展現出南國充滿自然陽光、歡樂活潑的風情調性，拍攝時，以明亮的色系為基底，為了傳達年輕、多元化的屏東。（屏東縣政府提供） 中央社

屏東縣政府年初推出年度形象影片“where？＂以「IG特色、城市美景、輕鬆舞蹈」行銷屏東，造成網民熱烈迴響，影片更勇奪美國高峰創意大獎（Summit Creative Award）銀獎。

傳播暨國際事務處指出，形象影片於今年初在縣長臉書首推時，就造成網民熱烈迴響，超過4.6萬人次按讚，將近1萬次影片分享，眾多網民驚豔並給予極高的肯定。而“where？＂影片中每個拍攝景點都充滿異國情調，令民眾很難想像景點竟然都在屏東。

縣長潘孟安表示，屏東縣政府每次的廣告中都求新求變，這次嘗試貼近年輕族群的思維，除了在台灣製造討論話題外，也成功向外界推廣屏東在地形象，繼獲得葡萄牙國際旅遊影展國際競賽特別獎、日本國際觀光影像節最佳東亞影像獎後，“where？＂再次獲得國際肯定。

影片拍攝團隊─MARQ Films的導演表示，當初拍攝時，希望展現出南國充滿自然陽光、歡樂活潑的風情調性，以明亮的色系為基底，為了傳達年輕、多元化的屏東，音樂採用輕鬆但充滿活力的樂風，整體類IG風格貼近現代族群追崇的風格元素，這樣的創作形式，在其他縣市行銷影片中前所未見。

美國高峰創意大獎於1994年舉辦至今，26年來都是全球創意獎項領導地位，今年共有來自27個國家參加，共4100多件參賽作品，評選出含平面、影像、網站等13個項目。

屏東縣政府年初推出年度形象影片“where？＂推廣屏東在地形象，影片中每個拍攝景點都充滿異國情調，令民眾很難想像景點竟然都在屏東。（屏東縣政府提供） 中央社
屏東縣政府年初推出年度形象影片“where？＂推廣屏東在地形象，影片中每個拍攝景點都充滿異國情調，令民眾很難想像景點竟然都在屏東。（屏東縣政府提供） 中央社
屏東縣政府年初推出年度形象影片“where？＂行銷屏東，臉書貼文有超過4.6萬人次按讚，影片勇奪美國高峰創意大獎（Summit Creative Award）銀獎。（屏東縣政府提供） 中央社
屏東縣政府年初推出年度形象影片“where？＂行銷屏東，臉書貼文有超過4.6萬人次按讚，影片勇奪美國高峰創意大獎（Summit Creative Award）銀獎。（屏東縣政府提供） 中央社

屏東縣政府 潘孟安

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