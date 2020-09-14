音樂人嚴詠能追思會 文化部長李永得代頒總統褒揚令

曾獲金曲獎最佳台語專輯獎榮譽的獨立音樂人嚴詠能，9月5日辭世，文化部長李永得今日出席追思音樂會弔唁，並代表頒贈總統褒揚令，由嚴詠能的夫人陳玟勳代表受贈。

文化部表示，嚴詠能出生於台南市新化區，創立「打狗亂歌團」，多年來走遍全台宮廟、農村、漁港、野台，以音樂創作記錄農村及農民生活點滴，運用在地自然景觀、人文特色為創作題材，呈現出台灣底層各種不同聲音，並將傳統台灣歌謠，注入當代人的心情及編曲，以全新的創作表達對台灣土地的人文關懷及愛護。

嚴詠能作品「大員一家農出來」獲第21屆金曲獎最佳臺語專輯獎，專輯「咱農是天公丫子」入圍第23屆金曲獎最佳台語男歌手獎，音樂成就斐然。

文化部長李永得表示，嚴詠能用最貼近台灣土地的方式創作音樂，並致力於音樂教育及屏東恆春民謠推展，舉辦兒童、青少年音樂營隊，與老人家彈月琴唱民謠，在台灣這片土地埋下民謠音樂種子。此外，其帶領團隊傳唱台灣的歌謠，足跡遍及世界五大洲，感念嚴詠能老師為台灣的付出，「用生命唱出台灣人與土地最真切的情感」。