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改善偏鄉交通 交通局打造六龜大型候車亭
為讓偏鄉更方便搭車，高雄市交通局將六龜高中旁舊有公車站位進行改建，打造寬敞的大型轉運候車亭，且配合六龜的生態環境，站體設計融合蝴蝶飛舞及森林的意象，同時提供座椅、USB手機充電、公車動態資訊系統及無障礙設施等服務。
交通局說，目前「六龜站(六龜高中)」站行駛公車路線共2條，主要服務年長者前往旗山、高雄等市區就醫及採購，也提供與寶來及不老溫泉等區間轉乘服務。
不過，原候車亭因站體老舊且候車環境欠佳，已明顯不敷使用，交通局將六龜高中旁舊有公車站位進行改建成大型轉運候車亭，已於日前完工啟用。
由於六龜彩蝶谷為高雄市知名景點，新型大型轉運候車亭設計時融合在地蝴蝶飛舞及森林的意象，同時提供座椅、USB手機充電、公車動態資訊系統及無障礙設施等服務。
此外，該站位於台29甲線六龜區核心光復路上，周邊為住宅聚落，為共同維護入夜後居民安全，配合公車營運時間導入夜間照明，以地底崁燈及屋頂照明燈條營造溫馨氛圍；也希望新型候車亭成為新的地標，並對當地觀光旅遊有所助益。
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