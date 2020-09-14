工程師轉行 高樹農友以特殊農法多次獲得有機驗證

高樹農友陳章信（50歲），8年前辭去工程師一職，返鄉與妻子張秀娟攜手種有機紅龍果及檸檬，為了不使用農藥，主打有機種植。陳在果園內種植清香水薄荷作為草生栽培法，並搭建網室與飼養禽類，來降低病蟲害，透過這樣的經驗，多次申請有機驗證，更在去年以有機檸檬打有機市場，並成為指定購賣的農產。

陳章信過去任職工程師一職，原本不看好農業，卻在8年前，為了照顧年邁父母，返家接手果園，起初只抱著嘗試的心態來務農，直到參加屏東縣政府辦理的燕南飛活動，認識許多農友，透過農改場以及縣府提供的資訊，投入在種植上，獲得成果，於是便開始對農業改觀，進而產生興趣。

起初，陳章信從種蜜棗開始，就以草生栽培為主，配合搭網室，蜜棗產期果實碩大甜美，讓蜜棗吃起來，還帶有青蘋果的美味，於是陸續擴大到3.2分地來種植紅龍果。

陳章信種植蜜棗以及紅龍果皆在過園內種植水薄荷作為草生栽培方式，再加上網室栽種，避免鄰田汙染，也減少包果實所需的農用套袋，另外更在果園內飼養雞、鴨、鵝可以幫忙吃蟲，以不用農藥的驅蟲方式，多次申請到有機驗證。

除了蜜棗與紅龍果，去年又在增加約4.3分地種檸檬，以同樣的栽培作法，同樣也順利申請到有機驗證。

今年陳章信所種植的各項農產的「結果率」增加，並順利銷往有機通路，其中，去年生產的無用藥有機檸檬，以光滑翠綠皮表，帶有濃郁香氣，且汁多味美，成為通路商的指定購賣農產。

陳章信指出，透過網室、草生以即農畜共生的栽培方式，是申請到有機驗證的秘訣，且果園內飼養的禽類也不會殺來食用，而讓他們在果園內形成生態並自然死亡，同時也對禽類替果園帶來貢獻表示敬意。