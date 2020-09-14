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捷運站一堆人報案機車遭竊 結果...都是被拖吊
高雄捷運楠梓都會公園捷運站周邊，近來頻有民眾報案機車失竊，附近翠屏派出所統計，3個月就有10件以上，但經查，發現都是違停遭拖吊。高雄市交通局表示，捷運站轉乘需求高，若違停恐影響進出，因此往往是拖吊取締重點區域。
楠梓分局翠屏派出所近來陸續接獲民眾報案車輛遭竊，但受理查證後，發現都是遭到拖吊；民眾誤以為車被偷，結果是被拖吊的烏龍報案，光3個就超過10件。
比對發現，車輛失竊誤報地點均為楠梓都會公園捷運站外公有停車場，該地點腹地廣大且屬於不收費停車場，停車方便又能從手扶梯快速進入捷運站內，許多民眾常會沒看清楚，就停到車格外，導致車遭拖吊，還以為遭竊，急找警方協尋。
高雄市交通局表示，捷運站轉乘需求高，若違停恐影響乘客進出站，因此停車管理較嚴格，往往會是取締拖吊的重點區域。呼籲民眾還是要好好停在格內，以免影響他人進出及遭到取締。
經多次烏龍報案，警方表示，現在只要接獲報案，就會聯絡轄區博愛拖吊場查詢是否遭拖吊，籲民眾也可先致電拖吊場詢問。另也提醒民眾，因幾乎天天有拖吊勤務到場拖車，需多注意停車時地上標誌標線，才能確保車輛不違規遭到拖吊。
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