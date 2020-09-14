影／手語歌防失智惡化 融化軍歌爺爺的心

高雄93歲陳肇新被封為「軍歌爺爺」，他失智10年，一度臥床經過復健到能夠站起、出門參與課程，發病歷程沒惡化，身心更健康。台灣全人關懷照護服務協會秘書長林英明說，肇新爺爺剛到據點時不太說話，他和爺爺從軍中經驗產生連結，練報數、唱陸軍軍歌等，鼓勵爺爺敞開封閉的心。繪畫課程也開啟長輩潛能，創作許多令人驚艷作品，協會預計今年10月16日在美麗島捷運站為長輩開畫展。

陳肇新參加的是全人照護協會在鳳山區中山新城開設失智社區服務據點，一周安排6個半天課程，包含瑜珈、音樂互動、舞蹈體適能、益智手作、積木桌遊、家屬照顧等，實用又有趣。

每周二上午，手語老師曾煦棠教長輩用手語詮釋老歌，「思慕的人」、「望春風」、「黃昏的故鄉」等，一首首膾炙人口老歌引發共鳴，長輩自在哼唱手舞足蹈，也融入在歌詞情境中，神情融入。

曾煦棠親和力十足，和長輩互動相當有一套，她說，展現同理心很重要，別把長輩當老人，而是當家人，就能真心感受到長輩質樸、可愛一面，長輩們不只上課專注，回家也勤快練習，學習精神讓她感動。疫情期間一度停課，學生傳訊息說「老師，好想念妳」，讓她感動不已。