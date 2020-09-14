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影／手語歌防失智惡化 融化軍歌爺爺的心

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
93歲學員陳肇新（右）被封為「軍歌爺爺」，他和妻子鍾來妹一同到失智社區服務據點參加課程，是夫妻檔學員。記者王慧瑛／攝影
93歲學員陳肇新（右）被封為「軍歌爺爺」，他和妻子鍾來妹一同到失智社區服務據點參加課程，是夫妻檔學員。記者王慧瑛／攝影

高雄93歲陳肇新被封為「軍歌爺爺」，他失智10年，一度臥床經過復健到能夠站起、出門參與課程，發病歷程沒惡化，身心更健康。台灣全人關懷照護服務協會秘書長林英明說，肇新爺爺剛到據點時不太說話，他和爺爺從軍中經驗產生連結，練報數、唱陸軍軍歌等，鼓勵爺爺敞開封閉的心。繪畫課程也開啟長輩潛能，創作許多令人驚艷作品，協會預計今年10月16日在美麗島捷運站為長輩開畫展。

陳肇新參加的是全人照護協會在鳳山區中山新城開設失智社區服務據點，一周安排6個半天課程，包含瑜珈、音樂互動、舞蹈體適能、益智手作、積木桌遊、家屬照顧等，實用又有趣。

每周二上午，手語老師曾煦棠教長輩用手語詮釋老歌，「思慕的人」、「望春風」、「黃昏的故鄉」等，一首首膾炙人口老歌引發共鳴，長輩自在哼唱手舞足蹈，也融入在歌詞情境中，神情融入。

曾煦棠親和力十足，和長輩互動相當有一套，她說，展現同理心很重要，別把長輩當老人，而是當家人，就能真心感受到長輩質樸、可愛一面，長輩們不只上課專注，回家也勤快練習，學習精神讓她感動。疫情期間一度停課，學生傳訊息說「老師，好想念妳」，讓她感動不已。

林英明說，陪伴失智長輩需要更多愛與耐心，除了手語歌教唱很受長輩喜愛，繪畫課也是反應熱絡的一門課，長輩們展現潛藏的藝術細胞，創作出令人驚艷的作品，協會即將在10月16日在美麗島捷運站為長輩開畫展，讓更多人走進失智長輩的世界，也看見他們的光。

失智社區服務據點長輩跟著手語老師詮釋老歌，「思慕的人」、「望春風」、「黃昏的故鄉」一首首膾炙人口老歌引發共鳴，長輩開心哼唱手舞足蹈，氣氛溫馨。記者王慧瑛／攝影
失智社區服務據點長輩跟著手語老師詮釋老歌，「思慕的人」、「望春風」、「黃昏的故鄉」一首首膾炙人口老歌引發共鳴，長輩開心哼唱手舞足蹈，氣氛溫馨。記者王慧瑛／攝影
失智社區服務據點的繪畫課程鼓勵長輩展現創作潛能，作品讓協會秘書長林英明（後排左二）大為稱讚，今年10月16日將舉辦畫展。記者王慧瑛／攝影
失智社區服務據點的繪畫課程鼓勵長輩展現創作潛能，作品讓協會秘書長林英明（後排左二）大為稱讚，今年10月16日將舉辦畫展。記者王慧瑛／攝影
年約80歲左媽媽到失智社區服務據點參加課程，她展現繪畫潛能，作品讓協會秘書長林英明大為稱讚，今年10月16日將參加畫展。記者王慧瑛／攝影
年約80歲左媽媽到失智社區服務據點參加課程，她展現繪畫潛能，作品讓協會秘書長林英明大為稱讚，今年10月16日將參加畫展。記者王慧瑛／攝影
52歲林英明曾在高雄三信家商、中正高工、復華中學、高雄高工當教官，6年前退休全心投入公益服務。記者王慧瑛／攝影
52歲林英明曾在高雄三信家商、中正高工、復華中學、高雄高工當教官，6年前退休全心投入公益服務。記者王慧瑛／攝影
93歲學員陳肇新（中）被封為「軍歌爺爺」，他和妻子鍾來妹（右）一同到失智社區服務據點參加課程，是夫妻檔學員。協會秘書長林英明稱讚他們是模範夫妻，深情感人。記者王慧瑛／攝影
93歲學員陳肇新（中）被封為「軍歌爺爺」，他和妻子鍾來妹（右）一同到失智社區服務據點參加課程，是夫妻檔學員。協會秘書長林英明稱讚他們是模範夫妻，深情感人。記者王慧瑛／攝影
手語老師曾煦棠和長輩互動相當有一套，她說，展現同理心很重要，別把長輩當老人，是當家人對待。記者王慧瑛／攝影
手語老師曾煦棠和長輩互動相當有一套，她說，展現同理心很重要，別把長輩當老人，是當家人對待。記者王慧瑛／攝影

失智 手語 捷運

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