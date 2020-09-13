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輕軌說明會反對意見多 高市捷運局：持續溝通

中央社 / 高雄13日電

為解決高雄輕軌二階爭議路段問題，高雄市捷運局今天結束5場說明會，對於反對輕軌民眾擔心的噪音及交通問題，捷運局表示，將持續溝通，獲取最大共識。

環狀輕軌二階工程爭議路段從C20到C32，全線約7.3公里，因沿線居民意見分歧而停建，高雄市捷運局10日起一連召開5場說明會，與周邊里民交流意見，第5場說明會今天上午在大榮中學舉行，邀請美術館周邊龍水里、光榮里、民強里居民與會。

這場說明會共開放30人登記發言，發言者多半持反對立場且砲火猛烈，除重申輕軌恐阻塞交通並帶來噪音，也對道路可能無法左轉提出疑慮。但部分支持輕軌民眾則認為，當地需要更多大眾交通工具，而興建輕軌能促進發展。

中華藝校總務主任徐坤松則指出，輕軌將經過學校南北校區之間的美術館路，影響學生上課通行安全，但市府卻沒有提出配套措施，不符合人本交通定義，呼籲市府「重視學生安全、還我寧靜校園」，否則學校反對輕軌立場不會改變。

捷運局副局長吳嘉昌則說，將回頭研議中華藝校等代表提出的問題；在左轉問題上，不會全面禁止左轉，只有設站路口才會禁止，其他路口則會跟交通局評估。同時，將透過加大轉彎半徑、降速等方法因應，也可用彈性包材包覆軌道邊，達到吸震降噪。

在美術館段交通方面，捷運局承諾原有車道數不變，也不會縮減人行道或影響消防救災，而是讓輕軌北移進入美術館園區，不佔用原道路。而在爭議大順路段，捷運局則規劃路廊不動到快慢車道，感謝居民意見，後續將持續與民眾溝通，以獲取最大共識。

高雄市長陳其邁中午受訪表示，這段時間要持續蒐集地方民意，以建構更完整便捷的交通路網，並為了便利的綠色交通及城市區域發展，加速推動輕軌及捷運紅線、黃線建設。

高雄輕軌 捷運 美術館

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