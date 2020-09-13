衛武營建築美學再度揚名國際 入選2020國際建築獎
由歐洲建築藝術設計與都市研究中心（The European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies）、美國芝加哥Athenaeum博物館（The Chicago Athenaeum）舉辦的「2020國際建築獎International Architecture Awards 2020」，衛武營與美國紐約自由女神博物館、西班牙國際當代藝術美術館、英國Peter Hall表演藝術中心等14個文化藝術設施，同在「博物館與文化建築」項目獲獎。
國際建築獎今年邁入第15屆，共有來自38國、超過125座建築設計獲選。臺灣除衛武營入選外，另有新北市下福里市民活動中心、臺北市JCA生活實驗所、高雄燕巢焦宅、臺東金樽林宅等建築獲選。
衛武營國家藝術文化中心表示，衛武營建築以高雄港都與基地旁榕樹群意象為概念，打造出沒有圍牆隔閡的新穎設計，創造出人與藝術的親密對話機會，至今已獲得眾多國內外各界的讚譽，包括2017年獲得國際空間設計大獎Idea-Tops Award的數位建築獎，2018年入選 Taiwan Design Best 100，2019獲得美國建築權威媒體Architizer的A+ Awards獎。
衛武營啟用後，已推出許多叫好叫座的節目，包括柏林愛樂、雲門舞集、歌劇《杜蘭朵》、《魔笛》等。2020年下半年衛武營還有許多精彩節目，包括《大家都叫我咪咪 ─ 林玲慧詠嘆浦契尼》、創作社劇團白先勇《孽子》2020經典重返、臺灣豫劇團豫莎劇《天問》、雲門舞集鄭宗龍《定光》、《頂尖交鋒—簡文彬✕法吉亞尼✕高雄市交響樂團》與臺灣舞蹈平台、衛武營馬戲平台等。2020國際建築獎得獎名單可見https://reurl.cc/0OXy0k
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