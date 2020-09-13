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高雄婦女居家檢疫期間死亡 新冠肺炎檢體為陰性

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市衛生局長黃志中表示，美濃50多歲台籍婦人被發現在家中死亡，檢方完成遺體採檢，疫情指揮中心公布結果為陰性。記者徐如宜／攝影
高雄市衛生局長黃志中表示，美濃50多歲台籍婦人被發現在家中死亡，檢方完成遺體採檢，疫情指揮中心公布結果為陰性。記者徐如宜／攝影

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥傍晚公布，高雄市50多歲女性在居家檢疫期間過世，新冠肺炎採檢結果為「陰性」，死因則待法醫與司法相驗評估。高雄市衛生局暫時解除警報，對居家檢疫者繼續加強關懷，並落實標準作業流程，有就醫需求可聯繫疫調支援中心，會有專人協助安排。

檢方今天上午對死亡的女性遺體採檢，先初步釐清死因是否與新冠肺炎相關，下午中央流行疫情指揮中心公布採檢結果為陰性。雖然確切死因仍未釐清，但起碼已先確定與新冠肺炎無關。

高雄市衛生局表示，與死者同住的案弟因為突遭巨變，非常難過，目前在衛生局人員安排身心照顧陪伴，希望能平復心情。

衛生局表示，外界關心慢性病居家檢疫者的照顧，居家檢疫者若有就醫需求，像是洗腎患者，會請救護車送到指定洗腎場域，因洗腎是每兩天一次，會變成常規性的作業，在洗腎室的要求，也會進行必要的感控區隔，區隔包括在醫院的動線、床距，還有照顧人員的教育訓練，以及相關一些器具的規範，都有稹密的安排與規畫。

衛生局表示，當前無論在現場就醫或通訊診療相關制度，都有對應的流程及醫療資源協助，目前並無不足的狀況，民眾若有就醫需要，可直接聯繫07-7230250疫調支援中心，會有專人協助安排。

衛生局 新冠肺炎 居家檢疫

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