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全國漁民節與海廢科學營 澎湖同步淨灘

中央社 / 澎湖縣13日電

109全國漁民節系列活動，將首度移師澎湖舉辦，澎湖區漁會今天以菓葉海灘淨灘來暖身，共清理出253公斤海漂廢棄物，其中還有少見的粗大纜繩，所有淨灘的海漂廢棄物將當成藝術創作素材展出。

漁民節是7月1日，但因疫情延後舉辦。澎湖區漁會籌辦全國漁民節系列活動，今天發起菓葉海域淨灘活動，澎湖縣農漁局副局長林文藻及漁會總幹事蔡月嬌等人率領40位民眾一起淨灘，共清理出253公斤海漂廢棄物，大都是廢棄漁網、保麗龍、浮球占多數，其中還有粗大的纜繩。

漁會在完成淨灘後，準備有龍膽石斑鮮魚湯供參加淨灘民眾品嚐。

此外，「菊島兒童海廢科學營活動」今天也在馬公中興國小舉行，來自台北建國中學與中山女中的學生帶領澎湖近50位中高年級小朋友，利用海廢一起製作寶特瓶快艇、火箭升空與飛行器等，所有學生也前往湖西紅羅海域淨灘，為海洋盡一份心力。

淨灘 澎湖 漁民

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