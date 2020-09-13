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林美淑化小愛為大愛 抱病為自閉症孩子建家園奔走

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
星星兒社會福利基金會董事長林美淑（中）育有2個兒子，40歲長子施榮鑫（左）患自閉症，讓她化小愛為大愛為自閉症孩子奔走。次子施金享談到母親不畏艱難的精神，也一度紅了眼眶。記者王慧瑛／攝影
星星兒社會福利基金會董事長林美淑（中）育有2個兒子，40歲長子施榮鑫（左）患自閉症，讓她化小愛為大愛為自閉症孩子奔走。次子施金享談到母親不畏艱難的精神，也一度紅了眼眶。記者王慧瑛／攝影

高雄地區自閉兒有近1600人，當父母年紀漸長，最放心不下的就是孩子，位在大樹區的愛星園是由自閉症家長團體發起建造，家園建造基金受疫情影響，情況雪上加霜，星星兒社會福利基金會今辦募款餐會，邀各界獻愛。星星兒社會福利基金會董事長林美淑近來身體微恙，她抱病為籌建家園募款，次子施金享談到母親不畏艱難的精神，也紅了眼眶。

75歲林美淑育有2個兒子，40歲長子施榮鑫患自閉症，伴隨情緒問題等，林美淑說，自閉症孩子像活在另一個世界，要走進他們內心不容易，家人照顧常心力交瘁，那種苦外人很難理解。為陪伴照料自閉症兒子，林美淑煞費苦心，也決定化小愛為大愛，幫助更多茫然的自閉症孩子家庭，獲得安定力量。

關懷自閉者孩子這條路，林美淑已走了30多年，她說，自閉症孩子漸漸年邁時，最掛心的是孩子未來要如何走下去，她決定籌建成人自閉症居住家園「愛星園」當自閉者家庭後盾，買地過程花10年才達陣，接下來考驗是建造預計要1.2億經費，未來的路還相當漫長。

林美淑表示，設計「愛星園」建築師許英毅也是自閉症孩子家長，大家共同心願是，當父母老後，能有一處理解且善待自閉者孩子的生活家園。愛星園預計照顧50名自閉症成人，營造家庭式環境，讓自閉症孩子能活得有尊嚴。

高雄市長陳其邁今天中午出席星星兒社會福利基金會舉辦的愛星餐會，他說，台灣最美麗風景是人，感謝許多個人或企業出錢出力，把愛傳遞下去，讓社會更和諧。

社會局表示，星星兒社會福利基金會自2000年立案，包括「高雄市大同社區照顧中心」、「星星兒的家」及成年自閉症者社區作業設施星樂工坊，都與社會局密切合作。今年更受託經營大樹揚智發展中心，提供自閉症者專業日間照顧服務，也成立「星星王子打擊樂團」，透過音樂，讓自閉症患者展現才華，也有治療、穩定心緒功效。

星星兒社會福利基金會今辦募款餐會，邀各界獻愛。記者王慧瑛／攝影
星星兒社會福利基金會今辦募款餐會，邀各界獻愛。記者王慧瑛／攝影
林美淑表示，設計「愛星園」建築師許英毅也是自閉症孩子家長，大家共同心願是，當父母老後，能有一處理解且善待自閉者孩子的生活家園。愛星園預計照顧50名自閉症成人，營造家庭式環境，讓自閉症孩子能活得有尊嚴。記者王慧瑛／攝影
林美淑表示，設計「愛星園」建築師許英毅也是自閉症孩子家長，大家共同心願是，當父母老後，能有一處理解且善待自閉者孩子的生活家園。愛星園預計照顧50名自閉症成人，營造家庭式環境，讓自閉症孩子能活得有尊嚴。記者王慧瑛／攝影
星星兒社會福利基金會今辦募款餐會，邀各界獻愛。記者王慧瑛／攝影
星星兒社會福利基金會今辦募款餐會，邀各界獻愛。記者王慧瑛／攝影
高雄市長陳其邁今天中午出席星星兒社會福利基金會舉辦的愛星餐會，他說，台灣最美麗風景是人，感謝許多個人或企業出錢出力，把愛傳遞下去，讓社會更和諧。記者王慧瑛／攝影
高雄市長陳其邁今天中午出席星星兒社會福利基金會舉辦的愛星餐會，他說，台灣最美麗風景是人，感謝許多個人或企業出錢出力，把愛傳遞下去，讓社會更和諧。記者王慧瑛／攝影

自閉 募款 高雄市

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