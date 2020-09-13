民眾黨質疑撐香港有做到嗎？ 陳其邁：不宜對個案評論

民眾黨發言人楊寶禎今天在臉書發文引用媒體人鐘聖雄在臉書爆料5名香港反送中抗爭者7月18來台後就被政府扣押，對高雄市長陳其邁喊話說「 高雄撐香港是你主打政見之一，你和中央政府關係好，希望你能協助向中央反映」。

對此，陳其邁今受訪表示，他援助港人的關懷和行動沒有改變，但他不宜對個案作證實與評論，高雄市政府對讓港人援助的窗口設在行政暨國際處，對港人的生活照顧、援助機制等，都已有相關規畫及配套。

台灣基進新聞部主任張博洋則批評民眾黨明明有行政機關連絡方式，若想了解事情經過絕非沒有管道，該黨卻選在第一時間發聲明要求政府說明經過，逼流亡者浮上檯面，事情演變至毫無轉圜，反倒才會陷香港流亡者於不義。

張博洋說，隨著港版國安法實施，各國都在修正對港待遇及定位，台灣對香港定位勢必需要重新討論，只有先釐清我方對香港的定位，才有辦法進一步檢討港澳條例的存廢與適用性。