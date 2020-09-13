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民眾黨質疑撐香港有做到嗎？ 陳其邁：不宜對個案評論

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄市長陳其邁陳其邁表示，他援助港人的關懷和行動沒有改變，但他不宜對個案作證實與評論，高雄市政府對讓港人援助的窗口設在行政暨國際處，對港人的生活照顧、援助機制等，都已有相關規畫及配套。記者王慧瑛／攝影
高雄市長陳其邁陳其邁表示，他援助港人的關懷和行動沒有改變，但他不宜對個案作證實與評論，高雄市政府對讓港人援助的窗口設在行政暨國際處，對港人的生活照顧、援助機制等，都已有相關規畫及配套。記者王慧瑛／攝影

民眾黨發言人楊寶禎今天在臉書發文引用媒體人鐘聖雄在臉書爆料5名香港反送中抗爭者7月18來台後就被政府扣押，對高雄市陳其邁喊話說「 高雄撐香港是你主打政見之一，你和中央政府關係好，希望你能協助向中央反映」。

對此，陳其邁今受訪表示，他援助港人的關懷和行動沒有改變，但他不宜對個案作證實與評論，高雄市政府對讓港人援助的窗口設在行政暨國際處，對港人的生活照顧、援助機制等，都已有相關規畫及配套。

台灣基進新聞部主任張博洋則批評民眾黨明明有行政機關連絡方式，若想了解事情經過絕非沒有管道，該黨卻選在第一時間發聲明要求政府說明經過，逼流亡者浮上檯面，事情演變至毫無轉圜，反倒才會陷香港流亡者於不義。

張博洋說，隨著港版國安法實施，各國都在修正對港待遇及定位，台灣對香港定位勢必需要重新討論，只有先釐清我方對香港的定位，才有辦法進一步檢討港澳條例的存廢與適用性。

張博洋表示，若有香港人被迫以偷渡方式來台尋求庇護，權責機關在移民署以及陸委會，高雄市政府不會知道，也不應該知道。按照職權，陳其邁能做的，只有在港人獲得安置之後，後續包含生活、工作及文化適應上的協助，主張撐香港，是基於基本人權的義務。

高雄市長陳其邁（右）今天中午出席星星兒社會福利基金會主辦的「愛星餐會」，支持者爭相合照。記者王慧瑛／攝影
高雄市長陳其邁（右）今天中午出席星星兒社會福利基金會主辦的「愛星餐會」，支持者爭相合照。記者王慧瑛／攝影

香港 陳其邁 高雄市

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