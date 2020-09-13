輕軌二階爭議路段說明會 捷運局：持續爭取居民共識

高雄輕軌捷運二階爭議路段，市府舉辦5場說明會與居民溝通，今天在大榮中學舉行最後一場，但現場仍炮火隆隆，不少居民仍反對興建輕軌，不過也有部分居民表示贊成。捷運局說，會收集意見，並持續提出解決方案，盼爭取最大共識。

環狀輕軌二階工程爭議路段從C20到C32站，全線約7.3公里，因沿線居民有反對意見而停建。市府去年已舉辦5場公聽說明會，但仍未消除民眾疑慮；捷運局10日起再舉行5場說明會，今天最後一場，但反對聲浪仍劇。

今天最後一場說明會，開放30名居民發表意見，居民登記發言踴躍，國民黨市議員黃紹庭、陳美雅等人也出席聆聽。多數人仍反對興建輕軌，擔心道路無法左轉、造成交通阻塞、噪音等。

有居民抱怨，提出問題始終遭忽視；也有人不滿提出問題，卻被批評是美術館富人區阻礙發展，有苦難言；附近中華藝校也擔心影響學生交通安全及噪音。不過也有部分居民支持興建輕軌，指當地需要更多大眾運輸，輕軌也可促進發展。

針對左轉部分，捷運局說，僅設輕軌站的大路口禁止左轉，其餘路口會跟交通局評估開放左轉時相調整可能，並非全部道路都不能左轉。

捷運局表示，目前提出的方案，針對美術館段，原有的車道數維持不變，也不會削減人行道及影響消防救災，現在把輕軌融入美術館裡，跟美術館做一個景觀整合，也會設置4.5米的人行步道，臨美術館側也會做人行步道，把空間還給行人。

另針對噪音問題，捷運局說，輕軌更往美術館裡退縮，轉彎半徑加大，可減輕音量，此外，也思考包括塗潤滑油、降速及軌道旁使用可吸震的彈性包覆材等方法，減輕居民疑慮。