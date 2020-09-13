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明天嚴詠能追思會 將以啟程音樂會「詠抱土地」

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
嚴詠能臉書７日前貼文，將於明天舉辦嚴詠能追思會以及「詠抱土地 詠誌我心」啟程音樂會。圖／取自臉書
嚴詠能臉書７日前貼文，將於明天舉辦嚴詠能追思會以及「詠抱土地 詠誌我心」啟程音樂會。圖／取自臉書

金曲獎得主「打狗亂歌團」主唱嚴詠能本月5日晚上在屏東縣萬丹鄉大憲宮演出時，於舞台上驟逝，令許多人不捨，6日蔡英文總統、高雄市長陳其邁、屏東縣長潘孟安、立委周春米等人到嚴的靈堂前弔念並慰問家屬。嚴詠能臉書也在日前貼文，將於明天上午舉行「詠抱土地 詠誌我心」啟程音樂會。

據了解，嚴詠能追思會，以及「詠抱土地 詠誌我心」啟程音樂會，由多名嚴詠能的支持者，以及許多政治人物與知名人士協助下促成。其中，協助籌辦這場追思音樂會的治喪委員，分別有榮譽主席蔡英文；名譽主席陳菊、蘇貞昌；榮譽副主任委員陳其邁、黃偉哲；名譽副主任委員李永得，以及主任委員潘孟安。

嚴詠能臉書日前貼文指出，為了以更美的方式呈現，曾每位致贈花禮的心意，現場將會統一花藝設計，已送達的花禮，也會融入追思會場地，另外，活動當天收取的奠儀，結餘將用於嚴詠能作品與打狗亂歌團的持續開拓。

嚴詠能追思會以及「詠抱土地 詠誌我心」啟程音樂會，將於明天上午9時30分於屏東市福居園生命園區大愛廳舉行，屆時屏東縣長潘孟安、立委周春米等人將會出席。

嚴詠能追思會、「詠抱土地 詠誌我心」啟程音樂會，時間、地點、聯絡窗口等資訊將公告於嚴詠能臉書，另外，活動工作人員也呼籲，參加追思會的民眾，應戴口罩，並且做好相應的防疫措施。

蔡英文總統、副總統賴清德、監察院長陳菊、立法院長游錫堃、屏東縣長潘孟安、立委周春米等人致贈花禮。記者陳弘逸／攝影
蔡英文總統、副總統賴清德、監察院長陳菊、立法院長游錫堃、屏東縣長潘孟安、立委周春米等人致贈花禮。記者陳弘逸／攝影
明天上午將於屏東市福居園生命園區大愛廳，舉辦嚴詠能追思會以及「詠抱土地 詠誌我心」啟程音樂會。記者陳弘逸／攝影
明天上午將於屏東市福居園生命園區大愛廳，舉辦嚴詠能追思會以及「詠抱土地 詠誌我心」啟程音樂會。記者陳弘逸／攝影
明天上午將於屏東市福居園生命園區大愛廳，舉辦嚴詠能追思會以及「詠抱土地 詠誌我心」啟程音樂會。記者陳弘逸／攝影
明天上午將於屏東市福居園生命園區大愛廳，舉辦嚴詠能追思會以及「詠抱土地 詠誌我心」啟程音樂會。記者陳弘逸／攝影

嚴詠能

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