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嚴詠能明天告別式 林生祥臉書追憶好友

聯合報 / 記者王慧瑛陳弘逸／連線即時報導
知名本土創作樂團「打狗亂歌團」主唱嚴詠能（右）明天舉行告別式，客家創作歌手、金曲獎得主林生祥（左）在臉書追憶好友。圖／取自林生祥臉書
知名本土創作樂團「打狗亂歌團」主唱嚴詠能（右）明天舉行告別式，客家創作歌手、金曲獎得主林生祥（左）在臉書追憶好友。圖／取自林生祥臉書

知名本土創作樂團「打狗亂歌團」主唱嚴詠能本月5日在屏東縣萬丹鄉大憲宮表演時，疑因心肌梗塞昏倒在台上，送醫不治，明天舉行告別式。客家創作歌手、金曲獎得主林生祥在臉書追憶好友，他說，嚴詠能的音樂跟表演形式，有他做不到之處，嚴的音樂旋律性強，可以琅琅上口，讓平民百姓唱他的歌，表演形式結合了廟宇文化，更貼近台灣人日常生活。

林生祥回憶到，1993年，他參加大學城的音樂創作比賽，決賽在北一女的禮堂，第一次遇見嚴詠能。同一年又在青春之星決賽相遇，知道他是正修工專專生，「大學時代比賽我們互有勝負，我不敢說相互欣賞，搞不好相互看不起也不一定，這一件事情我們從來沒有討論過」。

林生祥也說，1994年嚴詠能拿到Yamaha熱門音樂大賽首獎，那一年他開始舉辦創作發表會，「我猜想大概是那個時候，我們都渴望成為職業音樂人」。

後來在演出場合相遇機會變多，可能在反核遊行，或某個台灣城市、鄉村角落的演出，或是北投、恆春的民謠音樂節等。林生祥說，嚴詠能喜歡月琴，他也喜歡民間音樂，他的演出元素裡有著濃重的廟宇文化。或許是因為這樣的關係，近十年來，有更多機會在舞台相遇，運用的音樂元素接近，差別是族群的不同，一個是福老、一個是客家。

林生祥說，嚴詠能創造團隊「打狗亂歌團」，在演出場地，看到寫著打狗亂歌團的彩妝車子開入後台，團員們一個一個下車，表情戰戰兢兢，「心裡真的為他開心，真了不起，養了一個團隊」。

2018年底在恆春，兩人一同參加民謠音樂節，在側台隨意聊天，嚴詠能告訴林生祥「我差一點死掉，做了心臟繞道手術，從鬼門關走了一回」。

林生祥說，2020年9月5日，嚴詠能在舞台上倒下，「這個消息從網路上傳來，突然間我接不住」。幾年前，前輩郭金發在舞台上唱著燒肉粽倒下的時候，當持認為那是音樂人最美的告別，在舞台上鞠躬盡瘁。但是詠能這樣倒下，「我不會這樣說，畢竟才50歲，這麼相對年輕」。

嚴詠能

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