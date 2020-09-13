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潮州果農夫妻檔用「不倒翁木瓜」度過難關

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
潮州果農鍾松峯（右）與妻子黃惠珍（左）今年順利讓「不倒翁木瓜」順產。記者陳弘逸／翻攝
潮州果農鍾松峯（右）與妻子黃惠珍（左）今年順利讓「不倒翁木瓜」順產。記者陳弘逸／翻攝

潮州果農鍾松峯（45歲）與妻子黃惠珍十多年來因種植鳳梨各種繁重的農務導致腰傷，工作一度停擺，直到去年改種易採集木瓜，他帶著舊傷，透過各種方式來克服種植困難，今年順利讓「不倒翁木瓜」順產，也讓木瓜得以在市場販售，並且獲得好價格。

種鳳梨10幾年的鍾松峯，因長年採鳳梨時，需要常彎腰及搬重，導致腰部重傷，因此，在去年改種方便採集的木瓜。改種的過渡期，鍾並不順利，且由鳳梨轉種植木瓜的過程中，曾經歷不少失敗。

雖然木瓜生命力很強，但種植上仍有許多訣竅，由於瓜果類等農作物，容易因下雨導致水傷與腐爛，而鍾松峯利用果園地勢較高，以及良好的排水設施的優勢，將瓜果傷害降至最低，再者，只要一出現葉子黃化，也會立刻清除，以免影響生長。

鍾松峯種植木瓜不到一年的時間，透過矮化處理讓木瓜削莖強度矮化，不僅便於採集，還能讓木瓜的養分集中，進而提升木瓜產量。

鍾松峯種植木瓜雖然只有一年多的經驗，但種出來的品質，並不輸種植木瓜的老手。鍾的木瓜，味道香甜肉質細緻，不僅能穩定產出，還能到市場賣出好價格。

有鑑於自身的經歷，以及今年種植木瓜的成果，鍾松峯將他所種植的木瓜命名為「不倒翁木瓜」。鍾現在利用租來的6分地種植，預計明年還會持續增加，且種植區域皆會採用網室的方式種植。

「經驗告訴他，只要用心努力學習，沒有做不好的事。」鍾松峯表示，用不到一年的時間，已經讓「不倒翁木瓜」成長茁壯，且平均每星期就能採收一次，而每次又能達到1千公斤。

鍾還說，歷時一年多的努力，木瓜已經可以送往市場拍賣，不僅有不錯的價格，再加上逢農曆7月拜拜，供品需求量增加，讓好品質的木瓜能持續出銷而感到開心。

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