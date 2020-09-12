秋涼好泡湯 樂齡族到高雄出遊可享優惠

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
六龜不老溫泉區的美崙山溫泉山莊同樣針對樂齡族推出優惠，65歲以上民眾憑身分證或健保卡，露天泡湯風呂折價100元。圖／本報資料照
六龜不老溫泉區的美崙山溫泉山莊同樣針對樂齡族推出優惠，65歲以上民眾憑身分證或健保卡，露天泡湯風呂折價100元。圖／本報資料照

60歲以上出遊人口比例逐年提高，樂齡族成為觀光業搶攻市場。秋天泡湯季開始，六龜寶來花賞溫泉公園與多家溫泉業者針對65歲以上長輩提供泡湯半價或減價優惠，也有業者免費招待90歲以上長輩泡湯；高雄義大天悅與皇家酒店近日主打秋遊旅程，替長輩安排水療設備與戶外泳池，鼓勵樂齡族多外出走動。

交通部觀光局統計，6月起，國內主要觀光遊憩據點的遊客突破5千萬人次，60歲以上樂齡族占比為20%。觀光業者觀察發現，長者不一定只參加團體或家族旅遊，自行下單或訂房的比例逐年提高，愈來愈多樂齡族喜歡結伴出遊。

秋意漸濃，六龜寶來花賞溫泉公園委外業者簡明辰指出，65歲以上長者可享大眾泡湯池五折門票，近日更增添早鳥優惠，銀髮族與家人都適用，凡是中午12點前入場，泡湯券買一送一（連假除外）；另有住宿溫泉旅店一晚，隔日專車接送到南橫天池觀光的套裝行程，適合樂齡族。

不老溫泉區的美崙山溫泉山莊同樣針對樂齡族推出優惠，陳姓業者說，65歲以上民眾憑身分證或健保卡，露天泡湯風呂折價100元；草地人溫泉民宿則是招待年滿90歲長者，憑證件入場泡湯免費。

義大世界的天悅飯店近日推出「初秋愛旅行」專案，雙人房住宿一晚、自助早餐及中式晚餐兩客，每房不到4000元，周日至周四入住，另可加碼升等房間；皇家酒店內有上千坪的休閒設施，包含水療設備與戶外泳池，同樣針對60歲以上樂齡族企劃住房加用餐優惠。

秋天腳步到來，高雄多家溫泉業者針對樂齡族推出泡湯優惠，65歲以上民眾到六龜寶來花賞溫泉公園泡湯可享五折優惠。記者徐白櫻／攝影
秋天腳步到來，高雄多家溫泉業者針對樂齡族推出泡湯優惠，65歲以上民眾到六龜寶來花賞溫泉公園泡湯可享五折優惠。記者徐白櫻／攝影
高雄六龜溫泉業者針對樂齡族推出泡湯優惠，65歲以上民眾到寶來花賞溫泉公園泡湯可享五折優惠。圖／本報資料照
高雄六龜溫泉業者針對樂齡族推出泡湯優惠，65歲以上民眾到寶來花賞溫泉公園泡湯可享五折優惠。圖／本報資料照

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