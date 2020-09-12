顧勞權 陳其邁允成立勞工自治委員會

高雄市今天表揚模範勞工與績優工會，市長陳其邁肯定勞工是社會發展重要螺絲釘，他說會要求勞工局兩個月內成立「勞工自治委員會」，讓勞工幹部發聲並參與政策形成與市政運作。

今年度模範勞工及績優表揚大會在圓山飯店舉行，有85名模範勞工與38家績優工會接受表揚，陳其邁感謝勞工堅守崗位與付出。

陳其邁指出，不分國籍、種族，照顧勞工朋友是市府的責任，透過由下而上的機制，盼對勞工照顧更友善、更貼近勞權。他表示，市府要在兩個月內成立勞工自治委員會，盼提供勞工幹部參與勞工政策的形成等。

陳其邁回顧時任行政院副院長時多次調漲工資，目的就是要保障勞工生活，不管是中高齡就業、托育等減輕負擔等措施。

另有關勞工朋友關心勞工保護法令一事，他要求勞工局在最短時間內盤點並思考如何加強維護勞動條件及權益，重申「緊緊緊」落實照顧勞工政策。

今天接受表揚的85名模範勞工都是各行各業的楷模，當中有10名是全國模範勞工、20名模範移工以及38家績優工會；陳其邁希望工會扮演積極的橋梁角色，讓市府在勞工照顧層面上無縫接軌。