陳其邁：2年內建置前鎮、小港、林園3D地下管線圖資

高雄市前鎮區乙烯外洩事件現場今天下午5時解封，市長陳其邁晚間在臉書表示，兩年內將針對前鎮、小港、林園等公用事業管線較多的行政區，優先建立完整3D地下管線圖資，儘速老舊管線更新；對於此次乙烯外洩事件，已請副市長林欽榮用最快的時間調查清楚，如果有相關疏失或責任，市政府會追究。

陳其邁的臉書貼文一開頭感謝很多人，包括市民的配合與體諒、前鎮興邦里長薛文龍、工程人員、高雄市政府人員、中油管線團隊、媒體，強調為了市民安全，有許多人一夜都未闔眼，市府團隊做不足之處，會虛心檢討，一定要做到資訊透明、市民安全。

他表示，事件雖已落幕，但市府會持續著重落實管線安全，嚴密確保城市的安全。他一直十分重視與關心石化管線治理與風險管控，市府將持續努力，加速落實運用大數據等科技方式作為風險管理工具、目標兩年內針對前鎮、小港、林園等公用事業管線多的行政區，優先建立完整3D地下管線圖資，儘速老舊管線更新、轉型高雄產業朝向聯合國「永續發展目標」（SDGs）邁進，讓高雄市民有安心安全的居住環境。

他並說，已要求林欽榮用最快的時間調查清楚此事件，如果有相關疏失或責任，會追究。由於這次輸送乙烯的是華運倉儲，陳其邁已要求華運儘速提出報告，說明事件發生原因，也要提出管線監控資料。

不過，華運多次向市府表示，他們是輸送乙烯單位，不是管線單位，那3條管線分屬台塑、台氯、亞聚所有，管線維修是管線單位要做的事。