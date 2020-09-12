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屏東縣開放7處漁港供垂釣 漁會擔憂的事全發生了

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導
東港鎮鹽埔漁港去年底在泊區南堤劃點50公尺開放垂釣，只能向港外方向垂釣，釣友普遍認為範圍實在太小，假日釣友常會擠一堆，不得不越區。圖／讀者提供
東港鎮鹽埔漁港去年底在泊區南堤劃點50公尺開放垂釣，只能向港外方向垂釣，釣友普遍認為範圍實在太小，假日釣友常會擠一堆，不得不越區。圖／讀者提供

中央主管的屏東東港鎮鹽埔漁港去年底劃點開放垂釣，成為最熱門釣點。不過釣友和區漁會都有意見，釣友普遍認為範圍實在太小，假日釣友常會擠一堆，不得不越區；東港區漁會反映，惱人的釣友越區、製造垃圾和任意停車全發生了。

「釣點範圍短短50公尺，假日怎塞得進上百釣客！」鹽埔漁港去年底在泊區南堤劃點開放垂釣，只能向港外方向垂釣。住屏東市的資深釣友陳俊仁說，鹽埔漁港交通方便，平日還好，每到假日釣友緊鄰放竿，後到者只好越區垂釣，岸巡隊員來巡時會勸導驅離，壞了釣興，建議延長至100公尺。

東港區漁會說，漁港開放垂釣會遭遇包括垃圾、管理和停車等問題，這次開放的釣點選在泊區南堤，不會影響航道進出和漁船卸魚作業，但釣客每天留下或多或少的垃圾，漁會同仁到場勸導也不見改善，還是有少數釣友越區在航道口釣魚，另釣客任意停車假日最明顯，會影響船家出人作業，漁會希望釣友拿出公德心。

第一類的鹽埔漁港外，縣府與漁會、漁民代表及釣客團體討論後，今年初由21處二類漁港中選出塭豐、枋寮、楓港、海口、旭海及中山等6處漁港為開放垂釣區域，範圍同樣50公尺。

縣府海洋及漁業事務所說，開放半年多來，各地漁會反映最頭痛的還是釣客留下垃圾問題，也有少數釣友越區，未遵守有關安全與環境維護規範，可依違反漁港法告發，至少3萬元起跳，現階段仍以勸導為主，迄未開出告發單。

東港 屏東 漁民

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