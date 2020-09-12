乙烯外洩落幕 陳其邁：小港林園兩年建3D圖資

前鎮乙烯外洩現場已解封，高雄市長陳其邁今天透過臉書表示，運用「大數據」管理，目標在兩年內針對前鎮、小港、林園等公用事業管線較多行政區，優先建立完整3D地下管線圖資。

陳其邁在臉書上表示，一直十分重視與關心石化管線治理與風險管控，市府將持續努力，加速落實運用「大數據」等科技方式作為風險管理工具、目標兩年內針對前鎮、小港、林園等公用事業管線較多的行政區，優先建立完整3D地下管線圖資，儘速老舊管線更新、轉型高雄產業朝向聯合國「永續發展目標」（SDGs）邁進，讓市民有安心安全居住環境。

他也感謝當地前鎮區興邦里里長薛文龍，以及市民的配合與體諒。對於工程人員、市府同仁、支援的中油管線團隊、媒體等許多人一夜都未闔眼，也向他們特別表達謝意。

他表示，做不足之處，市府團隊會虛心檢討，一定要做到資訊透明、市民安全。事件雖已落幕，但市府會持續著重管線安全落實，嚴密確保城市的安全。

前鎮區翠亨北路乙烯外洩事件，翠亨北路（鎮海路-翠村街）在下午5時解除封閉管制，開放通行。陳其邁現場了解最新處理情形，要求中油管線團隊協助，從原來的乙烯管線到漏氣點孔蓋，全面進行檢測，盡快抓出管線遺漏點。

陳其邁並要求華運儘速提出正式的報告，包括事件發生原因、管線監控資料等完整說明，由中油管線團隊、毒災應變中心、經發局OPS辦公室，共同審查華運提交報告，如有疏失將嚴格追究責任。