打造在地餐飲明星 金縣府輔導擴及烘焙、伴手禮業

金門縣政府今天表示，縣府推出「金門產業輔導及品質提升行銷計畫」，對象擴及伴手禮及烘焙糕餅業者，補助金額也提升到新台幣400萬元，盼打造成在地餐飲業亮點明星。

縣府建設處表示，去年度為餐飲業者推出輔導及品質提升計畫，獲得數十家業者熱烈參與及輔導，今年度為了使更多美食業者可以參與，再推出「金門產業輔導及品質提升行銷計畫」，參與對象除了餐飲業者外，更擴大到美食伴手禮及烘焙糕餅業者，歡迎金門地區美食業者踴躍申請。

縣府建設處表示，為協助地區餐飲業、美食伴手禮及烘焙糕餅業者成為餐飲業亮點明星，預計今年輔導至少12家業者，針對縣內合法經營且願意接受輔導的業者，推動產地至餐桌關連產業的實質補助輔導與整合行銷，從提升營業環境、導入科技應用、包裝設計、品牌設計、故事行銷、動線指引等，由專家顧問團隊協助提供客製化輔導。補助業者經費總計400萬元，業者自籌款至少10%。

此外，縣府針對40年以上餐飲業、美食伴手禮及烘焙糕餅業者，預計輔導至少7家業者，針對傳統老店特色產品，環境營造，門市動線，人員服務、特色行銷、品牌定位等提供輔導，建立客製化流程提高競爭優勢，使能永續經營與創造新亮點。

說明會預計於16日和17日上午9時30分在縣政府多媒體簡報室、烈嶼鄉公所多媒體簡報室辦理，由執行單位財團法人中衛發展中心及行動支付業者（LINE Pay及街口支付），向美食業者說明產業計畫輔導補助、行銷活動內容及行動支付的便利性。

縣府希望金門地區的餐飲業者、美食伴手禮業者及烘焙糕餅業者踴躍參與，申請今年度縣府提供的輔導補助方案，協助業者升級轉型並優化。

這次說明會活動一律採網路報名，報名網址https://s.yam.com/EBaEK。