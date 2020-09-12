澎湖陸上行舟趣味較勁 中外風箏爭豔一飽眼福

受疫情影響，澎湖今年未舉辦龍舟賽，不過今天在馬公進行陸上行舟趣味競賽，700多名民眾同場競技；龍門後灣則有中外各式風箏爭豔，讓觀眾看得盡興。

澎湖「活力菊島 再造社區」陸上行舟趣味競賽活動，今天在觀音亭沿線道路舉行，來自全縣39個社區700多名民眾同場競技，一起在陸上賽龍舟，顯得新鮮有趣。

2020澎湖國際風箏節也在雨中登場，來自高雄、台中、雲林、彰化、嘉義等13個國內專業團隊85名風箏手在現場競技演出，並有特技風箏表演等，贏得滿場喝采。

澎湖旅遊處表示，今年雖受疫情影響導致國際風箏手無法入台，但仍然租借法國、紐西蘭、德國、英國、芬蘭、美國、印尼等優秀原創設計師風箏作品在現場放飛。

縣長賴峰偉也分別前往「活力菊島 再造社區」陸上行舟趣味競賽與澎湖國際風箏節，為民眾加油同樂。