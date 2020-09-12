高雄乙烯外洩 陳其邁宣布下午5點解封

高雄市前鎮乙烯外洩事故，市府已經找出乙烯自原住民故事館的地下室抽水洩出，今天下午高雄市長陳其邁請來中油公司，將協助追查可能外洩乙烯的華運倉儲管線，並在濃度甚高的下水道，開蓋灌水，稀釋乙烯濃度，宣布今天下午5點就解封，讓人車通行。

陳其邁昨天跑前鎮區翠亨北路乙烯外洩現場3趟，今天又跑了2趟。今天下午3點他在事故現場表示，華運由管線兩端吹驅管線餘氣，到今天下午1點對遭下水道道開蓋灌水，下午近3點已把昨天測得最高值8萬9000ppm的人孔，已降低到94ppm，預計下午5點全面解封，只留原住民故事館旁的巷道人孔蓋暫不封蓋。

這次乙烯外洩事故，環保局在翠亨北路原住民故事館與無障礙之家間的巷道2人孔，設「測點一」與「測點二」，其中測點二的濃度最高，昨天測得8萬9000ppm，昨天降下後，今天上午9點多又飆回8萬多ppm，經市府開蓋灌水，但2測點在今天下午近3點，測點一濃度已降至94ppm，測點二更降至0.6ppm。