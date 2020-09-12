「高雄人生活在石化管線上」大社環團16日赴監院陳情

高雄市前鎮區乙烯外洩事件引發外界憂心，大社環境守護聯盟認為「高雄人生活在管線上」、「城市地底充滿石化管線」，大社石化工業區周遭居民感受深刻。大社環境守護聯盟表示，大社石化區降編時程緩慢，經濟部未依1993年都市計畫決議將大社工業區降乙編，下周三（16日）赴監察院遞交陳情書。

1975年，為促進石化工業發展，經濟部在大社設立石油化學工業區，面積109公頃，廠商12家，分別為化學材料製造業9家、化學製品製造業2家、機械設備製造業1家，年產值約850億。

1993年，經濟部承諾從特種工業區降編成乙種，並配合中油五輕遷廠除役，2018年底前完成降編遷廠；高雄市都委會去年3月通過大社工業區降編決議，內政部營建署都委會展開審查。

大社環境守護聯盟指出，高雄城市地底充滿石化管線，化學管線從南高雄穿過市區到大社工廠，長達30幾公里，沿途經過多所學校；政府未依1993年都市計畫決議將大社工業區降乙編，經濟部身為石化廠商主管機關，裝聾裝啞25年，現在又跳出來反對降編，不滿「高雄人苦等27年，政府降乙編承諾跳票」，9月16日上午10點30分到監察院陳情。

仁大工業區表示，石化區降編案目前仍在審查中，為釐清細節需要補充相關資料，已經開過兩次會，不管未來結果如何，工業區會全力協助與輔導區內廠商。