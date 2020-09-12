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釣友連署爭墾丁全面開放釣魚 環團指亂象未改善前不宜

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導
墾管處4年前開放釣點今年底要檢討修正，釣友不滿限縮10處釣點不切實際且難遵循，正串連釣友爭取一般管制區海域全面開放，環團則認為釣點垃圾和違法打魚問題未改善前不宜擴大。記者潘欣中／攝影。
墾管處4年前開放釣點今年底要檢討修正，釣友不滿限縮10處釣點不切實際且難遵循，正串連釣友爭取一般管制區海域全面開放，環團則認為釣點垃圾和違法打魚問題未改善前不宜擴大。記者潘欣中／攝影。

墾丁國家公園三面環海交通便利，是釣友公認的岸釣樂園，墾管處為兼顧生態保育和民眾休閒娛樂，4年前開放釣點，今年底要檢討修正；釣友不滿限縮10處釣點不切實際且難遵循，正發動釣友連署爭取全面開放，鎮長和地方民代也將力挺，環團則認為釣點垃圾、越區釣魚和違法打魚未改善前不宜擴大，正反聲音相互激盪，墾管處有意拋出付費釣魚許可證機制試水溫。

墾丁國家公園海岸線長達75公里，民眾過去在一般管制區海域釣魚需申請經墾管處許可，違者罰3000元，釣友認為不合情理都未申請，逕自享受垂釣樂；墾管處2016年規畫10處岸際垂釣點，試辦墾丁國家公園一般管制區垂釣許可管理要點，開放魚種和魚種大小設限，1人限1竿，每年3至5月和颱風警報日禁釣，正式開辦3年後檢討成效。

墾管處垂釣新措施今年期滿，下月將邀學者、地方人士、環團和釣友代表交換意見；墾管處有關主管說，開放10處釣點與釣友實際使用是有落差，還是有不少釣友到非開放區釣魚，尤其是危險的核3廠出水口消坡塊區，3年多來開出20多件告發單，另有45件潛水打魚告發單；最頭痛的是釣友留下的垃圾，間接傷害鄰近受保護的海岸生態。

為在生態環境和釣權間取得平衡點，墾管處有意拋出付費釣魚許可證機制議題試水溫，它導入「友善海洋」永續觀念，釣客繳交環境維護費委由社區就近維護釣點環境；墾管處長許亞儒說，海保署去年底和在地釣友協會合作在台中港推垂釣認同卡，每次入港持卡付費並享有意外險，若施行效果佳，考慮跟進，也將徵詢各界意見。

「不同於撒網、魚叉打魚，釣魚是友善漁法又是正當休閒娛樂，不能再讓了！」恆春鎮長陳文弘說，10處釣點不僅少，還限制點位方圓50公尺內範圍，假日常要擠一起，不切實際又難遵循，釣友正連署爭取一般管制區全面開放且不收費，生態保護區及特別景觀區當然要保護，並規範禁漁期，釣友也要自律，違者嚴罰；立委周春米和在地民代都將力挺。

屏東縣環保聯盟理事洪輝祥說，釣魚是相對友善漁法，贊同開放釣點，但觀察釣客任意棄置垃圾、越區釣魚亂象未見改善，潛水打魚仍抓不勝抓，釣友若不能自律、墾管處又無法落實管理，不宜全面性開放；採登記制的付費釣魚許可證機制立意佳，讓釣客成為海洋守護者，但要看墾管處有無魅力。

墾管處 國家公園 墾丁

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