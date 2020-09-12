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高雄工業城市夢魘？ 乙烯外洩引發氣爆恐懼再現

中央社 / 高雄12日電
曾釀高雄氣爆的華運倉儲管線，11日在前鎮區發生乙烯外洩事件，市府緊急因應，現場氣氛緊繃。聯合報記者劉學聖／攝影
曾釀高雄氣爆的華運倉儲管線，11日在前鎮區發生乙烯外洩事件，市府緊急因應，現場氣氛緊繃。聯合報記者劉學聖／攝影

2014年高雄氣爆造成重大傷亡事件陰影未除，昨天前鎮乙烯管線洩漏造成的恐慌是高雄市工業城市揮之不去的夢魘；市府應變幸未擴大傷害，但工業管線密布彷彿就是顆不定時炸彈。

「0911前鎮乙烯外洩事件」讓高雄市民再現2014年高雄氣爆的恐慌；尤其管線乙烯外洩，輸送業者又是曾釀高雄氣爆的業者之一「華運倉儲」，事件不禁又令人質疑，市府是否有記取2014年高雄氣爆的教訓。

經濟發展局主責工業管線管理，副局長王宏榮告訴中央社記者，高雄市經歷氣爆事件，市府訂定「高雄市既有石化管線自治條例」，也健全石化管線圖資查詢系統，讓石化管線路徑透明。

再者，市府也全面清查工業管線，廢停止部分管線，全市目前有71條工業用管線，分屬於14家石化業者使用。市府並於2015年成立「管線安全辦公室」委託工研院協助監測。

王宏榮指出，市府依規定要求業者於每年10月底前申報隔年維運計畫並做審查，於次年再要求業者提報執行成果等；且不定時抽測業者的防災應變及演練。王宏榮指出，近年來市府落實規定並依標準作業程序執行，也要求業者執行確實到位。

不過，昨天前鎮乙烯外洩事件，對於市府的處置模式，國民黨市議員陳若翠今天指出，環保局於11日下午3時23分掌握訊息並偵測出乙烯氣體後，副市長林欽榮等於下午4時57分到現場了解，市府於下午5時21分在新聞局臉書公告封路，她批評市府的處理讓民眾無所適從。

民進黨市議員林智鴻及陳致中指出，通報機制延遲及不夠透明效率，促市府檢討過去韓國瑜市府留下的災害通報機制，讓媒體及民眾更快知道潛在災害發生之處。

高雄市是工業城市，經發局公用事業科指出，高雄石化業平均年產值約新台幣8000億元，占高雄市產業產值的三分之一，還占全國石化產值的41%，算是高雄市重要的經濟命脈。

石化產業既是高雄的經濟命脈，地下密布的管線似乎也是高雄市的命中注定，既然高雄市經歷高雄石化氣爆，也檢討建立標準處置模式，但昨天的操作仍被批評延遲，附近民眾說他們要的是「生命財產安全」的保證，不是市府事後的究責。

高雄市 氣爆 石化管線

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