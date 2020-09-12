高雄乙烯外洩案 環保局指第一時間以為是水溝味

高雄前鎮區翠亨路昨天發生乙烯管線外洩，但有居民表示，其實兩天前就有聞到異味，高雄市環保局長張瑞琿今早表示，當晚人員到場，發現原住民故事館地下室幫浦抽水時較有味道，起先懷疑是水溝味，隔天再查，因發現烯類數值偏高，才緊急通報處理。

張瑞琿表示，居民九日反映時，包括經發局、消防局、警察局都有到現場，當時僅聞到異味，但無特殊情形，僅原民館地下室幫浦抽水時較有味道，當時懷疑是抽水後產生的水溝味便用水沖，之後異味即下降。由於附近無重大工廠，也沒有管線，排除工廠惡意排放的可能。後來他們也在周遭尋求相關污染源，從晚上查到隔天凌晨1點左右，都未發現偷排情況。

她說，環保局當天12點多發現異味時即先行採樣，11日再回到現場，重新確認是否有不同的氣體存在，結果發現烯類的數值比較高，第一時間先通報給市長，之後等待分析結果，至下午確確認是烯類物質，又馬上通報市長。張強調，「在未確認是何種物質前，他們不能隨意說到底是什麼，因怕會引起恐慌」。

媒體追問，環保局查出的烯類物質與原民館是否屬同一件，張瑞琿表示無法確認。