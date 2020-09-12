金門老兵召集令9月30日起跑 刺青、情書都能當佐證

「金門老兵召集令」即將從9月30日起跑，今年縣府特別精心準備限量8千份的紀念品，已掀起老兵規劃要返金旅遊的熱烈討論，不管台灣籍或金門籍老兵，只要攜帶在金服役佐證文件、來金機票和住宿證明，參與活動，即可申領限量專屬紀念品；針對住在金門的金門老兵，不必來金機票及住宿證明，只要號召昔日一起服役的4名同袍返金參加活動，一樣可申領專屬紀念品。

近日很多老兵來電反映「在金服役佐證文件」怎麼取得?觀光處說明，舉凡證件、文件、照片、獎狀、勳章、派令、金門部隊提供紀念的私章、金門出任務時的保險單、金門部隊核發的休假單、金門部隊核發的通行證、金門輪調令、金門軍人身分證等，甚至是金門郵局郵戳之金門部隊信箱的家書情書、服役時刺在身上的小金門字樣及地圖、標語刺青，只要能容易辨明與在金門服役有關者，均可做為在金服役佐證文件。

縣府觀光處科長陳明伶透露，其中，在身上的小金門字樣與家書與情書都可供服役佐證，這是近期很多老兵打來詢問，因為年代久遠，沒有保存到文件，在同仁的再三詢問之下，老兵自已想到身上的刺青與家書，才列為可供作證的資訊，也引起廣泛的迴響，不少人都說很有創意。

另外，針對住在金門的金門老兵抱怨，為何不能比照領紀念品，有歧視居住金門老兵之虞。觀光處表示，由於居住金門的老兵，不需要專程搭機返金或住宿旅宿，引起少數老兵誤解，觀光處鄭重澄清，台灣籍和金門籍老兵沒有差別待遇，甚至針對居住金門的老兵提供替代方案，一樣享有專屬紀念品。

觀光處說明，居住金門的老兵，只要號召昔日一起服役的台灣4名同袍來金參加活動，就可憑接機照片和陪同旅遊照片，替代機票和住宿證明，加上金門服役佐證文件、身分證、與標語合照，即可申領專屬紀念品。

金門老兵召集令活動，對象是曾經在金門服役且已退役的陸軍、海軍、空軍老兵，於9月30日至12月15日期間返金旅遊，並參加活動均得申領專屬紀念品。紀念品有「2020年金門老兵專屬紀念酒」1瓶、設計精美富紀念價值的「到金禮」識別證套、「神祕禮」長版手機長吊帶，共3樣，每樣限量8000份，每人限領1份，送完為止。活動辦法可上金門觀光旅遊網查詢：