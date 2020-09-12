高雄乙烯外洩封鎖時間延後 副市長初判與下水道有關

高雄前鎮區乙烯外洩事件，原本訂於今午完全解除封鎖，但因吹驅過程濃度飆高到8萬PPM，高市府決議將解除封鎖時間再延後一天，已撤離的無障礙之家家民，預計下周一再返回，副市長林欽榮表示，目前環境警戒度是安全的，初步研判應與下水道有關，只要吹驅排空很快就能查出洩漏點。

高雄市長陳其邁今早再到乙烯外洩現場了解，他說，昨午三點獲報後，環保局及警消單位先到場處理，下午4點左右開設前進指揮所，擴大警戒範圍，接著撤離無障礙之家家民到樂仁啟智中心，也立刻請華運把輸送管線的氣體排空，晚間10點展開吹驅作業，排出管線內部殘氣。

起初使用燃燒塔方式，管線內部的壓力會較低，之後進行吹驅時加壓，會讓殘留的乙烯氣體持續外溢，而殘存土壤中的空氣則往人孔蓋移動。各污水下水道幹管中測得最高的點，即在原民館附近的「測點2」，為了確保民眾安全、所有警戒人力會持續待到「測點2」的濃度降到標準值以下才全部撤離。

「熱點只有測點2」，陳其邁說，至於地下土壤裡跟汙水幹管水溝間是否有漏洞，還在監測中。他已要求華運在下周一提出專案報告，由副市長林欽榮進行調查。

林欽榮說，原訂今午解除封鎖，但因碰到周休假日，且基於安全考量，多延廿四小時。目前雖由警消全面戒護，但各住戶仍都可以自由活動，因為環境警戒度都是安全的，不過提醒住戶在這段時間，仍要小心用火。