高雄前鎮乙烯管破漏點 高市府：下星期二前可望找出
高雄市前鎮區中山四路、凱旋四路口近翠亨北路一帶昨天發生乙烯外洩事件，高雄市政府查出可能是華運倉儲輸送給石化廠的乙烯管破漏至乙烯外洩，華運倉儲昨天連夜把乙烯以燃燒方排掉，但因要用氮氣吹驅後打入高壓氮抓漏，華運和高雄市環保局估計15日（星期二）之前可能找出破漏點。
環保局長張瑞琿表示，用氮氣吹驅石化管找破漏處，不是那麼容易，要花一段時間慢慢吹驅，所以今天還無法找出那一條管線破漏，下星期二之前可能完成。
華運倉儲人員表示，管線內的壓力以燃燒方式排空之後，壓力降到大概一公斤以內會開始用氮氣吹驅，大概要1、2天的時間把管內殘餘的氣體趕完，然後再用高壓氮氣找出管線洩漏的位置，因為管線有22公里，大概需1到2天的時間才能把壓力建起來，然後找出洩漏點。
華運表示，輸送乙烯的3條管線，不是華運的，是屬於台氯、台塑和亞聚。
張瑞琿說，乙烯是一種化學物質，比空氣輕，所以往上散出，揮發速度比瓦斯慢，瓦斯還比乙烯輕且揮發速度比乙烯快；乙烯有一點味道，介於瓦斯味和水溝臭味 之間；和瓦斯一樣，乙烯遇到一定熱點會起火；2014年導致高雄氣爆的丙烯比空氣重，所以往下水道延竄。
因為乙烯濃度高時遇熱點可能起火，高雄市政府昨天發現乙烯外洩之後，一面撤 離無障礙之家的家民，一面告知附近居民不要點菸、發生汽機車、點瓦斯煮飯等，直到晚間10間乙烯濃度降低了，才解除警報。
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