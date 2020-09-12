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屏東石斑養殖小漁村大蛻變 再推挑逗味蕾海洋餐桌遊程

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣枋寮鄉新龍社區和旅行社合作推出挑逗味蕾的海洋餐桌產業遊程，可學習並品嚐各式創意海鮮美食料理。圖／新龍社區提供
屏東縣枋寮鄉新龍社區和旅行社合作推出挑逗味蕾的海洋餐桌產業遊程，可學習並品嚐各式創意海鮮美食料理。圖／新龍社區提供

屏東縣枋寮鄉新龍社區是傳統養殖漁村，透過農村再生建設及社區再造輔導，除以產學合作方式提高附加價值並解決環保問題，並導入以食漁教育為核心理念的漁村觀光遊程，讓暮氣沉沉的社區脫胎換骨，前年獲福部金卓越社區獎最高榮耀的優等獎；社區最近又有新創意，和旅行社合作推出挑逗味蕾的海洋餐桌產業遊程，讓外界看見漁村的無限可能和生活美好。

枋寮鄉新龍社區位於番仔崙養殖漁業生產專區，養殖面積高達224公頃，養殖魚種包括龍膽石斑、青斑等高經濟魚種，社區還把衍生的魚鱗、内臟等，以產學合作方式提煉出膠原蛋白等周邊商品，提高漁產品附加價值也一併解決環保問題，銷售額並提撥做社區老人關懷回饋之用，一舉數得，同時導入觀光開辦漁村體驗之旅，並結合枋寮地方特色、餐廳、民宿等成為特色旅遊地。

「真的是一步一腳印！」新龍社區執行長林春來說，民國103年獲得農村再生計畫核定後，草創經營時期經營相當艱辛，在縣府等單位的支持與協助下，總算慢慢被看見，近年社區齊心努力，社區觀光逐漸成型，內容愈來愈多元，包含社區導覽、風味餐烹煮、社區手工藝品、漁民生活體驗等，最特別的是親自到池邊餵食龍膽石斑，讓遊客能深度體驗漁村風情和漁民生活。

他說，為讓外界了解社區推動「樂漁、慢漁、食漁」故事，和旅行社合作於9月19日下午辦理海洋餐桌產業活動，引領民眾從龍膽石斑養殖區開始，向養殖達人學習餵食技術、向社區媽媽學習製作午仔魚一夜乾技巧，晚上坐在魚塭旁，品嚐沐創作季節料理主廚楊彥希運用石斑、午仔魚等在地新鮮食材，與社區媽媽攜手合作的創意美食，如粉紅馬卡龍、日本懷石風味炊飯等。

縣府農村再生專案推動辦公室說，社區營運目標除以「社會關懷」、「循環經濟」及「綠能生產」等經營方向外並導入觀光旅遊，今年度社區輔導策略以產業規畫設計和產業推廣活動為主，翻轉過往對農再社區的印象，讓民眾能夠玩翻農漁村。

屏東縣枋寮鄉新龍社區是傳統養殖漁村，透過農村再生建設及社區再造輔導，導入以食漁教育為核心理念的漁村觀光遊程，最特別的是親自到池邊餵食龍膽石斑。記者潘欣中／攝影
屏東縣枋寮鄉新龍社區是傳統養殖漁村，透過農村再生建設及社區再造輔導，導入以食漁教育為核心理念的漁村觀光遊程，最特別的是親自到池邊餵食龍膽石斑。記者潘欣中／攝影
屏東縣枋寮鄉新龍社區和旅行社合作推出挑逗味蕾的海洋餐桌產業遊程，可學習並品嚐創意季節料理，如粉紅馬卡龍等。圖／新龍社區提供
屏東縣枋寮鄉新龍社區和旅行社合作推出挑逗味蕾的海洋餐桌產業遊程，可學習並品嚐創意季節料理，如粉紅馬卡龍等。圖／新龍社區提供
屏東縣枋寮鄉新龍社區是傳統養殖漁村，透過農村再生建設及社區再造的輔導，導入以食漁教育為核心理念的漁村觀光遊程，社區彷如脫胎換骨。記者潘欣中／攝影
屏東縣枋寮鄉新龍社區是傳統養殖漁村，透過農村再生建設及社區再造的輔導，導入以食漁教育為核心理念的漁村觀光遊程，社區彷如脫胎換骨。記者潘欣中／攝影

農村再生 漁民

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