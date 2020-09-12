屏東石斑養殖小漁村大蛻變 再推挑逗味蕾海洋餐桌遊程

屏東縣枋寮鄉新龍社區是傳統養殖漁村，透過農村再生建設及社區再造輔導，除以產學合作方式提高附加價值並解決環保問題，並導入以食漁教育為核心理念的漁村觀光遊程，讓暮氣沉沉的社區脫胎換骨，前年獲福部金卓越社區獎最高榮耀的優等獎；社區最近又有新創意，和旅行社合作推出挑逗味蕾的海洋餐桌產業遊程，讓外界看見漁村的無限可能和生活美好。

枋寮鄉新龍社區位於番仔崙養殖漁業生產專區，養殖面積高達224公頃，養殖魚種包括龍膽石斑、青斑等高經濟魚種，社區還把衍生的魚鱗、内臟等，以產學合作方式提煉出膠原蛋白等周邊商品，提高漁產品附加價值也一併解決環保問題，銷售額並提撥做社區老人關懷回饋之用，一舉數得，同時導入觀光開辦漁村體驗之旅，並結合枋寮地方特色、餐廳、民宿等成為特色旅遊地。

「真的是一步一腳印！」新龍社區執行長林春來說，民國103年獲得農村再生計畫核定後，草創經營時期經營相當艱辛，在縣府等單位的支持與協助下，總算慢慢被看見，近年社區齊心努力，社區觀光逐漸成型，內容愈來愈多元，包含社區導覽、風味餐烹煮、社區手工藝品、漁民生活體驗等，最特別的是親自到池邊餵食龍膽石斑，讓遊客能深度體驗漁村風情和漁民生活。

他說，為讓外界了解社區推動「樂漁、慢漁、食漁」故事，和旅行社合作於9月19日下午辦理海洋餐桌產業活動，引領民眾從龍膽石斑養殖區開始，向養殖達人學習餵食技術、向社區媽媽學習製作午仔魚一夜乾技巧，晚上坐在魚塭旁，品嚐沐創作季節料理主廚楊彥希運用石斑、午仔魚等在地新鮮食材，與社區媽媽攜手合作的創意美食，如粉紅馬卡龍、日本懷石風味炊飯等。