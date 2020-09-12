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陳其邁指示11點開始鑽探 加速吹驅排除土壤殘氣
高雄前鎮區發生乙烯外洩事故，高雄市長陳其邁一早前往現場再做了解，並與毒災專家及中油管線團隊會商後續處理，10點半左右他再度對外說明，決定加速吹驅，迅速排空土壤及管線中殘留的乙烯，並指今天上午11點起就在翠春路進行鑽探，目標明天中午能完全解除危機。
陳其邁今早與專家及中油管團隊研商後表示，針對翠亨北路乙烯外洩案，決定加快吹驅的動作，把管線裡殘留的氣體加速清空。
他說，由於壓力差的原因，吹驅作業的壓力會讓殘留在土壤的氣體再釋放到汙水管等幹線。但採取吹驅的動作，即希望能夠加速排空，讓市民的生活盡速恢復正常，作業過程市府會加強監測，濃度比較高的測點，則加強採取必要措施。
他也說，中油管線團隊及毒災中心人員都在現場，他們已討論一個初步的結果，今早11點左右就會正式開始吹驅作業，會先行在翠村路東側，從管線端到濃度較高的測點二進行鑽探，了解土壤中乙烯分布的狀況，進而採取必要因此措施。
據了解，昨天傳出乙烯外洩後，管線單位即進行吹驅作業，處理過程測點濃度一度又攀升到8萬PPM，之後又下降，目前市府確認是管線外漏問題，但當務之急必須查出外漏地點，才能執行止漏檢修工作，陳其邁說，加速吹驅，一來可以清空殘留乙烯，也保持鈍氣，讓土壤更為穩定，市府的目標是到明天十二點完全解除，目前加強附近持續監 控。
陳其邁強調，幾個測點都會加強監測，了解底下汙水幹管的狀況，並 加速吹驅，讓土壤內的乙烯排出來，確保大家安全。
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