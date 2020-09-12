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乙烯外洩發布慢被質疑「掩飾」 陳其邁兩度表示歉意

聯合報 / 記者林保光王昭月／高雄即時報導
針對救災訊息延誤發布，陳其邁今早表示已請消防局檢討，並致歉。記者王昭月／攝影
針對救災訊息延誤發布，陳其邁今早表示已請消防局檢討，並致歉。記者王昭月／攝影

高雄市前鎮區昨天傳出乙烯外洩事件，三點多已經通報，消防局的救災即時派令延至下午5點才發出，被質疑「掩飾」，高雄市長陳其邁今早對此表示，是因消防局發布系統改為數位建構所致，其實災難訊息愈早發布，是在幫忙政府，這部分今早晨會他已要求消防局檢討，把SOP建置好，此事有檢討空間，陳其邁也兩度致歉。

陳其邁解釋，過去消防救災訊息是透由警頻發，但現在改為數位化，才導致訊息對外發布有落差，今早他已特別要求，以後這個系統要開放給媒體記者查詢，因為第一時間就能夠掌握狀況，就能夠告訴民眾，這是在幫政府做事，應該要公開揭露，愈早揭露資訊讓民眾知道，是有益的，他已請消防局檢討。

陳其邁也還原昨天整個通報處置流程，他表示自己大概是在三點二十分左右接獲環保局報告，他第一個動作就請他消防局、警察局立刻趕到現場。副市長林欽榮跟秘書長楊明州在第一時間成立前進指揮所，也請中油跟管線單位到場處理。

媒體追問，這次通報作業不夠透明，時程拖慢，與陳其邁當初競選的口號的「緊緊緊」存在落，陳其邁說，從第一時間獲報到成立前進指捕所，市府團隊都很快速採取行動，包括副市長、秘書長、還有所有的局處首長，全部都在現場處理。

至於資訊的部分，確有檢討的必要，所以他已指示消防局，未來不管是工安事件，或救難事件分，都須立即公開資訊「早上開會的時候，我就特別交代。我們確實有檢討的空間，我們就把作業sop做一個調整」，對此次造成民眾及媒體困擾，陳其邁兩度表示歉意。

陳其邁 高雄市 警察

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