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影／乙烯外洩再飆到昨天最高濃度 居民1月前就聞到異味

聯合報 / 記者林保光王昭月／高雄即時報導
今天上午環保局人員再度測檢傳出乙烯外洩的人孔乙烯濃度。記者林保光／攝影
今天上午環保局人員再度測檢傳出乙烯外洩的人孔乙烯濃度。記者林保光／攝影

高雄前鎮昨天傳出乙烯外洩事故高雄市政府動員封路尋找乙烯洩漏點，直到昨晚濃度下降，市府解除危機，但是今天上午，環保局又在同個人孔測點，測到乙烯濃度回升到昨天最高的8萬ppm，正警戒當中。

今天上午9時許，高雄市環保局派員在前鎮區翠亨北路無障礙之家與原住民故事館間的巷道，檢測下水道人孔乙烯濃度，發現「測點2」人孔，測得的乙烯濃度又回升8萬ppm，環保局長張瑞暉表示，可能今天華運倉儲以氮氣吹驅管線餘氣，將土壤中含存的乙烯釋放出來。

據住在無障礙之家後方翠村路的興邦里康姓居民說，早在1個月前，他帶小孩到附近散步，就聞到異味，不知道是瓦斯或沼氣，當時不以為意，到昨天發覺味道愈來愈濃，持續擴大，還以為是沼氣。

張瑞暉表示，之前懷疑是水溝的味道，用水沖過後，味道就下降，加上因為附近沒有工廠，認為不應是工廠排放出來，但昨天傳出乙烯外洩後，懷疑乙烯長期侵入土壤及地下水。

據了解，華運乙烯輸送管在距離原住民故事館約100公尺處的「第三管束」管線，疑有洩漏乙烯長期洩漏，侵入土壤及地下水，隨地下水滲入高雄市原住民故事館地下室水池，當水池水滿，抽水機自動抽水，排入下水道，乙烯氣味冒升，但確實管線洩漏點仍在查尋中。

康姓居民說早在1個月前就聞到異味。記者林保光／攝影
康姓居民說早在1個月前就聞到異味。記者林保光／攝影
高雄市環保局人員今天上午測檢傳出乙烯外洩的「測點二」人孔，發現乙烯濃度再飆高。記者林保光／攝影
高雄市環保局人員今天上午測檢傳出乙烯外洩的「測點二」人孔，發現乙烯濃度再飆高。記者林保光／攝影

高雄市 事故 原住民

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