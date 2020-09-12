高市乙烯外洩事件 藍議員批高市府危機處理「鬆鬆鬆」

高雄市前鎮區中山四路、凱旋四路口、翠亨北路之間昨天發生石化乙烯外洩事件，雖然輸送乙烯的華運倉儲公司把乙烯抽回燃燒處理掉，排空管線，晚間10時狀況解除，但多位高雄市議員今天指責市政府從接獲居民通報到全面封路處理，差了2個多小時，當地許多居民未獲告知實況，執政團隊的危機處理「鬆鬆鬆」。

選區就在前鎮、小港區的議長曾麗燕說，她未接到市政府告知乙烯外漏的消息，後來了解，居民聞到異味時立即通報市府，可是到市府積極處理，中間差很多時間，居民很不安；從2014年氣爆以來，大家都知道管線管理很重要，這次再發生乙烯外洩，很痛心，盼政府能上緊發條，重視公共安全，一聞到異味要趕快疏散、警戒，維護人民生命財產安全。

議員陳若翠表示，高市環保局昨天下午3時23分即接獲民眾報案前鎮區翠亨北路、無障礙之家附近傳出異味，經過環保局偵測後，初步測出乙烯氣體，4時57分副市長林欽榮及秘書長楊明州到達現場了解，並通知管線業者進行抽回乙 烯，5時21分市府僅透過新聞局臉書及LINE群組公告封路，卻沒有對外說明封路原因，草率且讓民眾無所適從；市長陳其邁到下午5時50分才到場，距離民眾報案已過了相當時間，市府雖疏散無障礙之家的家民，但附近住家許多居民不知道消息，危機處理上荒腔走板。