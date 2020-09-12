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前鎮乙烯外洩 清晨啟動氮氣吹驅管線殘氣

中央社 / 高雄12日電
曾釀高雄氣爆的華運倉儲管線，11日在前鎮區發生乙烯外洩事件，市府緊急因應，現場氣氛緊繃。聯合報記者劉學聖／攝影
曾釀高雄氣爆的華運倉儲管線，11日在前鎮區發生乙烯外洩事件，市府緊急因應，現場氣氛緊繃。聯合報記者劉學聖／攝影

高雄市前鎮區乙烯洩漏昨晚10時解除危機，今天清晨2時許進行氮氣吹驅管線乙烯殘氣，市府經發局指出，要讓管線殘氣排盡需持續進行，華運倉儲表示，估計要兩天吹驅才能建壓檢視洩漏點。

乙烯外洩事件發生於11日下午近4時，前鎮區無障礙之家附近的水溝蓋飄散濃濃的異味，市府相關單位緊急因應，封路、疏散無障礙之家機構人員及周邊住民等百餘人，華運倉儲停送三條可能輸送管線排空殘氣直到昨天晚上10時解除危機。

即使乙烯管線殘氣大致排空並暫時解除安全危機，市府仍有大批人力在事發現場近原住民故事館一帶駐守，現場警戒並持續管制人員進出。

經發局科長魏建雄今天表示，凌晨2時30分許，業者開始在停送的三條管線（亞聚、台塑及台氯）以氮氣吹驅要排盡殘氣，等確定已無殘氣才能進行管線抓漏。

華運倉儲安環室主任謝輝男今天告訴中央社記者，吹驅作業大約要兩天的時間，因為輸送管到林園區長約22公里，等殘氣排空，預計星期一會由高壓氮氣槽車建壓，直到管線達到輸送氣體壓力標準時才能看出管線洩漏情形；他估計，高壓氮氣槽車建壓抓漏也要兩天時間。

不過，市府方面一再催促業者需盡快提出完整的報告書，時間是否容許在完成吹驅後再予約兩天的時間抓漏，雙方還要溝通。

市長陳其邁預計今天上午9時許會再到事發地點說明。

目前原住民故事館周邊仍然管制進出，市府呼籲市民避開翠亨北路、鎮海路段，以利相關作業進行。

原住民 陳其邁 高雄市

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