小心落石！ 南橫公路高雄段梅蘭明隧道交通管制

近日接連兩次地震導致高雄桃源山區道路落石增加，尤其位在南橫公路桃源路段的梅蘭明隧道（台20線100K）邊坡陡峭常有岩屑崩滑與掉落，公路局甲仙工務段今天（9月12日）進行上邊坡保護工程，上午8點至下午5點進行施工管制，原則上管制時間不超過20分鐘。

根據中央氣象局資料，近日發生多起有感地震，9月5日三級地震、深度7.9公里，9月6日四級地震、深度8.2公里，震央都在高雄桃源。

台20線南橫公路目前車輛可通行桃源天池，但從梅山口至天池路段每周僅開放四天，今明兩天是開放日。未到梅山口之前的梅蘭明隧道近日落石數量增加，公路局人員通報桃源區公所提醒部落族人注意。

甲仙工務段長陳正偉指出， 梅蘭明隧道前後路段原本就是容易出現落石的區域，所以上方正進行落石棚架工程，最近地震過後落石情況變嚴重；地震過後邊坡更容易出現零星落石，為顧及防落石棚施工人員及用路人行車安全，立即辦理邊坡保護工程。