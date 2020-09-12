「神農」豬農蘇鵬 投資溫室種有機小黃瓜

養豬獲得「神農獎」的屏東縣農友蘇鵬，他除了養豬外，2年前投資設備蓋起強固型溫室，將檳榔園砍除後改種，共1.7公頃種有機小黃瓜，小黃瓜分批種植，全年供應給有機通路及團膳，有機小黃瓜除安全健康，更脆甜美味。

56歲的蘇鵬，養豬40年，也是許多豬農請益對象，蘇鵬說，不光是養豬內行，種菜對他來說不困難，高職念農藝科，退伍後與家人投資養豬。他以養豬廢水經處理後灌溉農田，沼氣發電後的沼泥加工成有機質施肥，2年前開始種小黃瓜，也試種過洋香瓜。

蘇鵬說，1.7公頃的網室分兩區塊，原都是檳榔園砍除改種，政府鼓勵農友申請設施種植瓜果蔬菜，有設施保護，遇到強烈氣候可以保護農作物，菜源穩定，尤其最近常下雨，植物生長受影響，但溫室則不受影響依然正常採收。

蘇鵬雖然不是植物類專家，但好學的他念屏東農業大學，和學員互動及交流，也讓他在栽種上更精進。 他說，小黃瓜分批分期栽種，一批大約2個月，所以能全年供應，平均每日採收約500公斤上下，雇用青農幫忙整理瓜藤及採收，以供應有機通路及學校團膳。