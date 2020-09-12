高市府封鎖乙烯外洩消息？ 記者公會籲尊重知的權利

高雄市前鎮區9月11日發生乙烯外洩事故，在環保局檢測出乙烯濃度飆高，通知消防局派車警戒及疏散，但在消防局救災即時通報系統，卻遲至近2小時後才上網通報災害。大高雄新聞記者公會發出聲明，認為舉動「引發外界質疑市府刻意掩蓋，試圖封鎖媒體消息」，呼籲市府各局處尊重媒體第四權監督角色。

大高雄新聞記者公會表示，這次乙烯外洩事件，在市府相關單位處理得宜之下，幸未發生進一步災變，然而，事發時間為下午3點38分，高雄市政府消防局救災即時通報系統卻於傍晚5點半才曝光，引發外界質疑市府刻意掩蓋，試圖封鎖媒體消息。

大高雄新聞記者公會提出，2014年高雄氣爆後，管線安全備受外界矚目，11日下午3點38分，市府發覺乙烯外洩意外，市府卻在11日下午5時21分才在臉書、LINE訊息公布訊息，中間近2個小時期間，高雄市消防局救災即時通報系統完全無此訊息，「形同封鎖重大公安意外資訊」，完全漠視媒體採訪工作，令人遺憾。

大高雄新聞記者公會表示，肯定市府警消人員、環保局、經發局等相關單位辛勞守護市民安全，但媒體報導正確資訊，也應是維護安全的協同網絡重要一環，呼籲市府促進與記者友善溝通，提出兩項聲明：

一、市府各局處應尊重媒體第四權監督角色，友善互動，共同捍衛高雄城市發展與市民生命、財產安全。

二、消防局應正面承諾，確保救災即時通報系統發揮功能，任何救災、救護案件必須即時呈現，以便媒體記者善盡職責，維護市民知的權利。