乙烯外洩案比預期排空時間延遲 居民質問林欽榮

高雄前鎮區乙烯外洩事件，市府採燃燒方式加速排空，原希望晚間九點能解除危機，卻比預期的時間還晚，附近居民不耐，當面質疑副市長林欽榮能否保證大家安全無虞，經林打包票，才順利安撫。

林欽榮表示，乙烯燃燒排空作業比預期晚些，原本管內壓力卅一公斤，至晚間九點已降到八點三到八點四公斤，還在下降中，必須降至一公斤以下，才能完全解除危機。

他說，市府已指派環保局專人進到華運的監控中心，並同步監控林園燃燒塔，至晚間九點五分壓力已降到八公斤。

不過林欽榮在向媒體解說過程，附近住戶按捺不住火氣質問，副市長，你說降幾公斤我們不了解，有無安全之虞，這攸關人民財產問題，你能否保證？我們住這兒是沒繳稅金嗎?林欽榮回應，「我不敢保證什麼，但保證會盡最大努力」，居民再度追問林，壓力降低後，可以確認對居民沒有安全威脅嗎？林請住戶放心，一切都在控制內。

「讓人民安心，是市府應做的責任」，林欽榮說，當時華運給的答案是要六到八小時到天亮，他絕不能接受，所以特別用燃燒的方法，只要壓力降到一公斤就能解除，目前除兩個人孔外，其他的測值都是零，大致維持安全，希望能全面排空，大家才能安心，這場危機「希望很快度過」。

他也說，明後天管線經氮氣吹驅管線排空，周一會啟動專案小組，調查哪裡有漏洞，最快周二會有結果。

前鎮區興邦里長薛文龍說，原住民故事館地下室有個水池，會有地下水滲漏，曾經滿出造成淹水，後來施工，抽水機在滿水時會自動抽水，抽完水後就有類似今天的臭味。市府單位懷疑地下水池可能有氣體外洩點。