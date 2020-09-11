高雄前鎮外洩乙烯可望今晚9點排空 但市民仍要小心用火

高雄前鎮區發生乙希烯外洩，造成附近住戶人心惶惶，副市長林欽榮晚間說明全案，指一切審慎樂觀戒備中，預計晚間9點可排空管線殘留氣體，但至今晚10點前這一兩個小時內，仍請民眾要小心用火，以防萬一。他已責成華運下周一寫成專案報告給市府，做為檢修及日後防災的依據。

林欽榮說，這起事件 今午4點25分即要求華運倉儲將乙烯管線全面排空。他表示，按原定的方法，排空預計需要6到8小時，也就是到今晚12點，但這樣會給高雄人很大的壓力，因此市府決定改變方法，採燃燒方式加速排空，這部分獲環保局支持，他也打電話給林園陳興發區長協助，預計可提前到今晚9點，完成排空作業。

林欽榮說，他已要求環保局人員正式進駐華運倉儲監控中心，詳細監控降壓及排空狀況，確保住戶安全無虞，目前各測點值是0，但也提醒民眾，今晚仍務必小心用火，預防萬一。在撤離部分，無障礙之家一百戶已全部清空，有些返家，有些專車送返，或到樂仁療養院，人員安全遠離。

環保局長張瑞琿表示，目前管線的壓力，已下降到三分之一左右，兩個人孔蓋的數據也降到二分之一左右，局方會持續半小時到一小時監測一次，目前尚未找到明確的洩漏點，需等三家廠商管線都排空，才能查出是那一條管出狀況。

林欽榮表示，此事也要求華運在管線排空後組成專案小組，並允許兩天之內做為氮氣催驅，周一則成立專案小組要配合市府工務、水利等相關局處查察中心把問題找出來，寫成正式報告。

華運倉儲代表說，目前管線壓力已排空燃燒中，管內壓力最快在今晚9點會降到最低，至一公斤左右再做氮氣催驅，預訂兩天內排完，由於管線長達22公里，約兩天才能催驅完成，他們會用科學方法找出洩漏點，初 步研判可漏點可能在中山路上。這條管線去年做過智慧型檢測，報告都有送經發局核備。 ，

林欽榮重申，後續檢討作業一刻都不能等，華運需配合市府各查察機構，在兩到三天內，以科學方法查出漏點，寫成報告交市府並對外公開，經專案檢討後，進行進一步檢修並提出預防措施。他也向市民喊話，今晚三家醫及警消人員都在現場待命，市府會守住最後一刻，目前一切都在控制之下。