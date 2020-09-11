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高雄前鎮外洩乙烯可望今晚9點排空 但市民仍要小心用火

聯合報 / 記者林保光楊濡嘉王昭月／高雄即時報導
高雄市前鎮區翠亨南路社會局無障礙之家一帶今天下午發生疑似乙烯外洩，工作人員在現場檢測殘留氣體。 記者劉學聖／攝影
高雄市前鎮區翠亨南路社會局無障礙之家一帶今天下午發生疑似乙烯外洩，工作人員在現場檢測殘留氣體。 記者劉學聖／攝影

高雄前鎮區發生乙希烯外洩，造成附近住戶人心惶惶，副市長林欽榮晚間說明全案，指一切審慎樂觀戒備中，預計晚間9點可排空管線殘留氣體，但至今晚10點前這一兩個小時內，仍請民眾要小心用火，以防萬一。他已責成華運下周一寫成專案報告給市府，做為檢修及日後防災的依據。

林欽榮說，這起事件 今午4點25分即要求華運倉儲將乙烯管線全面排空。他表示，按原定的方法，排空預計需要6到8小時，也就是到今晚12點，但這樣會給高雄人很大的壓力，因此市府決定改變方法，採燃燒方式加速排空，這部分獲環保局支持，他也打電話給林園陳興發區長協助，預計可提前到今晚9點，完成排空作業。

林欽榮說，他已要求環保局人員正式進駐華運倉儲監控中心，詳細監控降壓及排空狀況，確保住戶安全無虞，目前各測點值是0，但也提醒民眾，今晚仍務必小心用火，預防萬一。在撤離部分，無障礙之家一百戶已全部清空，有些返家，有些專車送返，或到樂仁療養院，人員安全遠離。

環保局長張瑞琿表示，目前管線的壓力，已下降到三分之一左右，兩個人孔蓋的數據也降到二分之一左右，局方會持續半小時到一小時監測一次，目前尚未找到明確的洩漏點，需等三家廠商管線都排空，才能查出是那一條管出狀況。

林欽榮表示，此事也要求華運在管線排空後組成專案小組，並允許兩天之內做為氮氣催驅，周一則成立專案小組要配合市府工務、水利等相關局處查察中心把問題找出來，寫成正式報告。

華運倉儲代表說，目前管線壓力已排空燃燒中，管內壓力最快在今晚9點會降到最低，至一公斤左右再做氮氣催驅，預訂兩天內排完，由於管線長達22公里，約兩天才能催驅完成，他們會用科學方法找出洩漏點，初 步研判可漏點可能在中山路上。這條管線去年做過智慧型檢測，報告都有送經發局核備。 ，

林欽榮重申，後續檢討作業一刻都不能等，華運需配合市府各查察機構，在兩到三天內，以科學方法查出漏點，寫成報告交市府並對外公開，經專案檢討後，進行進一步檢修並提出預防措施。他也向市民喊話，今晚三家醫及警消人員都在現場待命，市府會守住最後一刻，目前一切都在控制之下。

林欽榮 乙烯

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