回復原民身分怎麼這麼難 墾丁社頂人力爭身分正義

屏東墾丁社頂部落是排灣族龜仔角社後裔，未在民國52年以前辦理族籍登記而失去原民身分的居民，去年申請回復身分，不僅被以「過了登記時效」打回票，還讓當地16名有原民身分居民被原民會以「誤登記」取消身分，前縣議員陳文弘協助提訴願，縣訴願審議委員會裁定恢復身分，居民大受鼓舞，今天召開公聽會達成提行政訴訟、盼政府落實「身分正義」共識。

學者考證，嚴重漢化的墾丁社頂部落，是消失300多年的排灣族龜仔角社後裔，當地居民知道自己是排灣族後代，也有日據時期登記「熟番」的戶籍謄本，卻錯過省政府在民國45、46、48、52年間辦理平地原住民登記的時效，去年向恆春戶政事務所申請恢復原民身分不僅被打回票，還衍生同地16名居民被查出是82年由恆春鎮公所自行送戶政單位登載，有行政疏失，因而取消原民身分。

社頂居民檢具「熟番」戶籍謄本卻被打回票，主要是原民會前年6月函釋原住民身分採申請登記，錯過登記時間即喪失資格；恆春戶政事務所主任謝鳴輝說，最高法行政法院審理類似案例在107年判字第240號指出，「原住民身分因血緣關係而來，非採登記主義而取得，不能認定未登記即非原住民，登記期間外即不能再取得」，原審法院已聲請釋憲，惡法也是法，未修法前還是依法行政。

讓社頂居民信心大增的，是縣訴願委員會撤銷被原民會以「誤登記」取消身分16人的理由中，指原住民身分認定標準中，似無排除「未及於登記時效期間內取得山胞身分者」申請回復或取得身分的可能，訴願人依法取得原住民身分自應受到保障，如認身分登記有誤，原民會應就申請時檢具資料有何違誤之處，提出具體說明，不能僅憑未在時限內登記為由取消。

「身為排灣人，死為排灣魂！」社頂居民今天召開爭取回復原民身分公聽會，92歲的王金花和90歲的潘來花說，這麼單純的心願卻無法實現，心有遺憾；會議主席張張校逢說，身上流的血液是排灣族，世代居住此地，血緣不能被失去登記時限否定，將提行政訴訟、盼政府落實「身分正義」；屏東平住原民縣議員潘坤福說，曾透過立委反映，91至95年曾開放補登記，如有必要，可在縣議會提案建請政府再補辦一次。