快訊

高雄前鎮區乙烯外洩拖2小時才曝光 市府遭疑「刻意掩蓋」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄前鎮石化管乙烯外洩 是造成高雄氣爆意外華運管線

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導
高雄市副市長林清榮說明乙烯外洩狀況。記者林保光／攝影
高雄市副市長林清榮說明乙烯外洩狀況。記者林保光／攝影

高雄市前鎮區翠亨北路石化管線乙烯外洩，經查是當初造成高雄氣爆意外華運倉儲的輸送管線，高雄市長要求以火燃燒管線餘氣，趕緊將乙烯濃度降到最低。

高雄市副市長林欽榮表示，昨天下午3點，在翠亨北路高雄市無障礙之家旁邊的原住民故事館，就發覺有異味，當時在前鎮的華運倉儲管線測表，還沒爆表，直到今天下午3點，居民反映聞到很濃異味，華運倉儲也出現爆表。

華運高級專員謝輝男說，發生乙烯外洩的地方，有分別輸往林園的3條乙烯管線，分別是輸送到台氯、亞聚及台塑的3條管線，目前還不確認哪條外洩。

今天下午，高雄市政府查出華運管線乙烯外洩，據了解，環保局在翠亨北路無障礙之家和原住民故事館之間的巷子，測得最高濃度達8萬ppm，下午4點25分要求趕緊華運回收管線氣體，才逐漸下降到6萬ppm，高雄市長陳其也當場關心狀況。

警消動員封路、疏散無障礙之家人員約百人，因環保局在無障礙之家後方的翠村路，並沒測到乙烯外洩數值，但請住戶注意用火。

高雄市長陳其邁趕到乙烯外洩事故現場外關切。記者林保光／攝影
高雄市長陳其邁趕到乙烯外洩事故現場外關切。記者林保光／攝影
高雄乙烯外洩事故，市府在場成立前進指揮所。記者林保光／攝影
高雄乙烯外洩事故，市府在場成立前進指揮所。記者林保光／攝影
高雄乙烯外洩事故，警方在場封路管制。記者林保光／攝影
高雄乙烯外洩事故，警方在場封路管制。記者林保光／攝影
高雄乙烯外洩事故，警消封路，疏散人群。記者林保光／攝影
高雄乙烯外洩事故，警消封路，疏散人群。記者林保光／攝影

高雄市 原住民 氣爆 乙烯

延伸閱讀

原民故事館緊鄰乙烯外洩處 高市原民會：封館整修中

影／高雄前鎮乙烯外洩急撤居民 陳其邁到場關心

高雄前鎮乙烯外洩 市府促華運兩端點加快排空管線

高雄前鎮乙烯外洩 社會局無障礙之家67家民撤離

相關新聞

高雄前鎮區外洩乙烯 可望今晚9點前排空

高雄市無障礙之家附近，今午發生乙烯外洩事件，高雄市長陳其邁獲知後趕往了解，也請副市長林欽榮坐鎮，並啟動應變機制，截至晚間...

高雄前鎮石化管乙烯外洩 是造成高雄氣爆意外華運管線

高雄市前鎮區翠亨北路石化管線乙烯外洩，經查是當初造成高雄氣爆意外華運倉儲的輸送管線，高雄市長要求以火燃燒管線餘氣，趕緊將...

高雄前鎮乙烯外洩 社會局無障礙之家67家民撤離

高雄市前鎮區凱旋四路、中山路一帶發生乙烯外洩，位在附近的高雄市社會局無障礙之家全數撤離。

高雄前鎮乙烯外洩 市府促華運兩端點加快排空管線

高雄市前鎮區發生乙烯外洩，市長陳其邁和副市長林欽榮到現場指揮，市府查出是華運倉儲前鎮到林園的管線漏出乙烯，陳其邁要求華運...

回復原民身分怎麼這麼難 墾丁社頂人力爭身分正義

屏東墾丁社頂部落是排灣族龜仔角社後裔，未在民國52年以前辦理族籍登記而失去原民身分的居民，去年申請回復身分，不僅被以「過...

原民故事館緊鄰乙烯外洩處 高市原民會：封館整修中

高雄市前鎮區發生華運倉儲乙烯氣體外洩事故，高雄市原民會的原住民故事館也在附近。市府原民會表示，故事館正封館進行整修，恰巧...

高雄前鎮傳石化管線外洩 封路防氣爆

高雄市前鎮區翠亨北路社會局無障礙之家附近，今天下午傳有石化管線乙烯外洩，高雄市府動員警、消及環保單位趕往戒備，並封路警戒...

影／高雄前鎮乙烯外洩急撤居民 陳其邁到場關心

高雄市前鎮區翠亨南路社會局無障礙之家一帶今天下午發生疑似乙烯外洩，高雄市社會局無障礙之家院童都緊急全數撤離，以專車載送到...

美濃下庄水圳點燈明天登場 遊程可用三大消費券

農業水圳不僅是作物灌溉命脈，同時也是庄頭特色亮點。下庄水圳流經美濃瀰濃社區，朝夕陪伴居民，在地居民善用水圳特色，明天（1...

陳其邁騎機車實測路平 高市明年起管線竣工後抽檢50%

高雄市長陳其邁今天和副市長林欽榮騎機車實地了解新舖澄清路部分路段的品質，更宣示高雄市的道路挖埋管理中心每天24小時、全年...

屏東電影節首獎60萬元 645件入選10件首次出現紀錄片

屏東電影節今年以「屏東印象」為主題，在海內外645件作品徵選出10組優秀隊伍到屏東拍攝，今舉行聯合開鏡儀式，邀請屏東子弟...

金門福利多一項！65歲長者可免費接種新型13價肺炎疫苗

國人十大死因肺炎常年排名第三，也是金門縣十大死因的第三位。金門縣政府今天宣布，有鑑於肺炎鏈球菌常侵犯65歲以上長者，引發...

熱門新聞

88歲豆花伯被棄單 黃偉哲買下所有豆花的背後用意...

大智路通車 台中車站前後站貫通不再繞路

高雄前鎮傳石化管線外洩 封路防氣爆

走遍大街小巷叫賣近半世紀 88歲豆花伯養活祖孫3口

高雄前鎮石化管乙烯外洩 是造成高雄氣爆意外華運管線

女子買大量口罩發現無鋼印 致電廠商沒人接 結局變這樣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。