高雄前鎮石化管乙烯外洩 是造成高雄氣爆意外華運管線

高雄市前鎮區翠亨北路石化管線乙烯外洩，經查是當初造成高雄氣爆意外華運倉儲的輸送管線，高雄市長要求以火燃燒管線餘氣，趕緊將乙烯濃度降到最低。

高雄市副市長林欽榮表示，昨天下午3點，在翠亨北路高雄市無障礙之家旁邊的原住民故事館，就發覺有異味，當時在前鎮的華運倉儲管線測表，還沒爆表，直到今天下午3點，居民反映聞到很濃異味，華運倉儲也出現爆表。

華運高級專員謝輝男說，發生乙烯外洩的地方，有分別輸往林園的3條乙烯管線，分別是輸送到台氯、亞聚及台塑的3條管線，目前還不確認哪條外洩。

今天下午，高雄市政府查出華運管線乙烯外洩，據了解，環保局在翠亨北路無障礙之家和原住民故事館之間的巷子，測得最高濃度達8萬ppm，下午4點25分要求趕緊華運回收管線氣體，才逐漸下降到6萬ppm，高雄市長陳其也當場關心狀況。